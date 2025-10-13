Exclusivo: veja como foi a visita do embaixador brasileiro em Portugal à estrutura de missão da AIMA

Numa visita inédita, acompanhada pelo DN Brasil, o embaixador do Brasil em Portugal esteve na sede da Estrutura de Missão da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), o mutirão em Lisboa que concentra os esforços do Governo português para a regularização de residência dos cidadãos estrangeiros.A visita foi um convite oficial de Portugal depois de uma reunião bilateral na qual o Brasil cobrou respostas sobre as questões de imigração.Desde setembro de 2024 para cá, os mais de 22 locais de atendimento da estrutura de missão em Portugal já atenderam 501.771 cidadãos estrangeiros, dos quais 214.583 são do Brasil, número que equivale a cerca de 42% do total.Os trabalhos da estrutura de missão vão ser encerrados em dezembro. Até lá, o governo brasileiro diz que segue "atento" às questões de imigração em Portugal.caroline.ribeiro@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Mutirão da AIMA emitiu 38% dos títulos CPLP e acelera renovações.Brasil pede ao Governo de Portugal números atualizados sobre processos de regularização e abandono voluntário