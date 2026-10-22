Um evento na próxima semana vai debater o reconhecimento de situações de discriminação, distinguindo-as das políticas de imigração. "Quando o debate se transforma em ódio", com participação online e gratuita, será realizado no dia 28 de outubro, às 19:00."Vemos discursos que responsabilizam os imigrantes por diferentes problemas do país. Por outro lado, também observamos situações em que dificuldades reais no funcionamento das instituições acabam por gerar ataques generalizados contra os seus trabalhadores", explica ao DN Brasil Marcelo Ventura, idealizador do evento. A sessão marca o lançamento da imigrei.pt, uma plataforma tecnológica criada para ajudar imigrantes.Segundo o brasileiro, o objetivo é "oferecer uma conversa prática, que ajude as pessoas a reconhecer situações de discriminação, hostilidade e assédio, compreender os seus direitos e saber como agir". Marcelo acrescenta que outro objetivo é "abordar tanto a prevenção como o apoio a quem já passou ou está a passar por essas experiências".O imigrante cita exemplos práticos. "O que deve fazer uma pessoa que começa a receber comentários depreciativos sobre a sua nacionalidade no trabalho? Como deve reagir alguém que recebe mensagens hostis ou ameaçadoras nas redes sociais? Que informações deve preservar? Quando deve procurar aconselhamento jurídico? Que impacto psicológico pode ter a exposição contínua a essas situações?", elenca.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O evento terá a participação da advogada Catarina Zuccaro, que abordará os direitos das pessoas afetadas, a preservação de informações e os mecanismos legais de denúncia e proteção, e de Shirley Meneses, psicóloga que trabalha com psicologia para imigrantes. Ela falará sobre a perspectiva da saúde mental, o impacto psicológico do preconceito, da discriminação e da hostilidade, bem como estratégias de proteção emocional e de busca por apoio. O DN Brasil também participará da conversa.Na visão de Marcelo, "existem desafios reais em Portugal relacionados com habitação, integração, serviços públicos e políticas migratórias e esses problemas merecem ser discutidos com seriedade". No entanto, "precisamos de evitar transformar os imigrantes, os portugueses ou os trabalhadores das instituições em responsáveis coletivos por problemas que são muito mais complexos". As inscrições para o evento podem ser feitas neste link.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Casa do Brasil lança Observatório das Mulheres Imigrantes.Livro analisa imigrantes que apoiam partidos anti-imigrantes e outros paradoxos