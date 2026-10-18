O protocolo de cooperação entre a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL) e a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) para apoiar os processos de regularização de residência dos estudantes já deu "resultados positivos" nos primeiros processos realizados, diz ao DN Brasil o presidente do Núcleo de Estudo Luso-Brasileiro (NELB), e é um dos fatores de destaque para os alunos que vieram do Brasil neste começo de ano letivo.As aulas arrancaram exatamente um mês e o balanço até agora é de "um começo muito tranquilo", afirma André Brito, que ressalta a expectativa entre os estudantes para que o protocolo com a AIMA possa entrar num ritmo operacional mais estruturado. Os brasileiros são a maioria dos alunos estrangeiros da instituição. "Temos a maioria dos alunos na pós-graduação, portanto mestrado e doutoramento. E do que nós temos percebido o retorno foi absolutamente normal, nós não tivemos nenhum problema em relação a esses alunos. O protocolo com a AIMA agora vai começar a funcionar e esperamos que os alunos consigam rapidamente o título de residência", declara o presidente.O anúncio da cooperação entre a faculdade e a AIMA foi feito ainda em agosto. Na época, a direção da FDUL informou que o objetivo é evitar que eventuais atrasos na agência interfiram no percurso académico dos estudantes estrangeiros, em particular por dificuldades relacionadas com documentos vencidos ou agendamentos demorados."O protocolo tem sido o grande interesse dos alunos neste começo, até pela facilidade que supostamente nós vamos ter", pontua André Brito.AtividadesO começo do ano letivo "é sempre muito dedicado a uma exploração, digamos assim, sobre o funcionamento da faculdade para os alunos que chegam. Nós fazemos uma recepção e tentamos dar dicas práticas para os alunos que vão estar aqui durante esse próximo ano", explica o presidente do NELB sobre a atuação do núcleo."Para além disso, nós também vamos continuar a organizar os nossos eventos. Já estão previstas algumas atividades, embora ainda não divulgadas. Costumamos fazer muitos eventos científicos e vamos continuar", reforça André Brito.Criado em 2001, o NELB é a entidade estudantil que representa os alunos brasileiros matriculados na FDUL, atuando junto aos estudantes e aos corpos docentes e dirigentes da instituição. Além de promover diversas atividades para o desenvolvimento da comunidade acadêmica, o núcleo também atua em frentes com impacto prático na vidade dos alunos. A luta mais recente foi pela redução no valor das propinas, como são chamadas as mensalidades, para brasileiros e demais estudantes naturais da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP). A medida foi aprovada pelo Conselho Acadêmico e entrou em vigor desde o ano letivo passado..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Universidade de Coimbra tem mais de três mil estudantes do Brasil.Sem dois anos de residência, imigrantes ficam fora do acesso às universidades como estudantes nacionais