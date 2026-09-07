A qualificação profissional dos imigrantes para um mercado de trabalho em que a inteligência artificial (IA) já é uma realidade é o tema central de uma conferência gratuita no Porto. O evento, com o lema “Inovação, Marketing e Estratégia na Profissionalização do Imigrante”, será realizado no dia 12 de setembro, no Auditório Francisco de Assis.Promovida pela escola profissional Prepara Portugal, especializada na formação de imigrantes, a conferência chega à segunda edição. A programação terá palestras sobre inteligência artificial, cibersegurança, análise de dados, Direito do Trabalho, planejamento financeiro, marketing e empreendedorismo.O evento também terá a final do Concurso de Ideias, que já recebeu mais de 80 inscrições, inclusive de outros países. A iniciativa desafia estudantes, profissionais e empreendedores a desenvolver projetos inovadores e apresentá-los publicamente em formato de pitch. Os projetos selecionados concorrem a prêmios de até 3.000 euros em serviços da Estude em Portugal e da Prepara Portugal.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A discussão ocorre em um momento em que os trabalhadores estrangeiros têm um peso crescente no mercado de trabalho português. Segundo o Boletim Econômico de março de 2026 do Banco de Portugal, os imigrantes representavam 17,6% do emprego nos primeiros nove meses de 2025, quase três vezes os 5,9% registrados em 2019.“Os imigrantes têm hoje um peso incontornável no mercado de trabalho português, mas a integração não pode resumir-se à ocupação de postos de trabalho", destaca Higor Cerqueira, brasileiro fundador da escola. No evento, também será realizada a formatura de alunos que concluíram cursos recentemente.A programação começa às 10:00 e termina às 18:00. As inscrições devem ser feitas neste link..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Associação para enfrentar entraves na carreira docente de imigrantes é lançada hoje.Maioria dos brasileiros altamente qualificados teve "choque de realidade" com a mudança para Portugal