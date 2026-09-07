Primeira edição ocorreu no ano passado.
Primeira edição ocorreu no ano passado.Foto: DR
Estudar em Portugal

Escola profissional para imigrantes promove debate sobre qualificação na era da IA

"Universo Prepara" será no Porto, dia 12 de setembro, com entrada gratuita.
Publicado a

A qualificação profissional dos imigrantes para um mercado de trabalho em que a inteligência artificial (IA) já é uma realidade é o tema central de uma conferência gratuita no Porto. O evento, com o lema “Inovação, Marketing e Estratégia na Profissionalização do Imigrante”, será realizado no dia 12 de setembro, no Auditório Francisco de Assis.

Promovida pela escola profissional Prepara Portugal, especializada na formação de imigrantes, a conferência chega à segunda edição. A programação terá palestras sobre inteligência artificial, cibersegurança, análise de dados, Direito do Trabalho, planejamento financeiro, marketing e empreendedorismo.

O evento também terá a final do Concurso de Ideias, que já recebeu mais de 80 inscrições, inclusive de outros países. A iniciativa desafia estudantes, profissionais e empreendedores a desenvolver projetos inovadores e apresentá-los publicamente em formato de pitch. Os projetos selecionados concorrem a prêmios de até 3.000 euros em serviços da Estude em Portugal e da Prepara Portugal.

Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!

A discussão ocorre em um momento em que os trabalhadores estrangeiros têm um peso crescente no mercado de trabalho português. Segundo o Boletim Econômico de março de 2026 do Banco de Portugal, os imigrantes representavam 17,6% do emprego nos primeiros nove meses de 2025, quase três vezes os 5,9% registrados em 2019.

Os imigrantes têm hoje um peso incontornável no mercado de trabalho português, mas a integração não pode resumir-se à ocupação de postos de trabalho", destaca Higor Cerqueira, brasileiro fundador da escola. No evento, também será realizada a formatura de alunos que concluíram cursos recentemente.

A programação começa às 10:00 e termina às 18:00. As inscrições devem ser feitas neste link.

O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
Primeira edição ocorreu no ano passado.
Associação para enfrentar entraves na carreira docente de imigrantes é lançada hoje
Primeira edição ocorreu no ano passado.
Maioria dos brasileiros altamente qualificados teve "choque de realidade" com a mudança para Portugal
Imigração
Imigrantes
Mercado de trabalho
qualificação
Brasileiros em Portugal
Diário de Notícias
www.dn.pt