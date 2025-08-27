Estatuto da Igualdade: novos títulos estão em atraso, mas acordo não foi suspenso

O que começou com uma notícia sobre o real atraso de emissões de Estatutos de Igualdade a brasileiros no Diário da República (DRE) se transformou numa falsa informação de que o acordo foi suspenso. O DN Brasil apurou, tanto com fontes do Governo de Portugal quanto do Brasil, que não houve nenhuma suspensão do acordo.A falsa informação circula em vários jornais do Brasil e em perfis de criadores de conteúdo sobre imigração. É um fato que não são publicados novos estatutos no DRE desde 16 de junho, mas o acordo continua vigente. O DN Brasil procurou a AIMA para saber quando as publicações serão retomadas. No entanto, a agência não respondeu ao jornal.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A AIMA é a responsável por emitir o estatuto, que passa a ser válido depois de publicado no site do Diário da República. Com a publicação, a brasileira ou brasileiro pode pedir o cartão do cidadão português e ter outros benefícios.O DN Brasil também sabe que o assunto foi tratado na reunião da Subcomissão Bilateral de Assuntos Consulares e Circulação de Pessoas, realizada na semana passada entre as autoridades brasileiras e portuguesas. Foi garantido aos representantes do Governo brasileiro que o acordo está mantido, sem nenhuma alteração.O Estatuto de Igualdade faz parte do Tratado de Porto Seguro, assinado há 25 anos entre Brasil e Portugal. É considerado um dos mais importantes tratados entre os dois países, que celebram, este ano, 200 anos de relações diplomáticas.amanda.lima@dn.pt .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Lei da imigração: o que "passou", o que foi vetado pelo TC e o que está mantido desde o início .Mayron tem os mesmos direitos que um português, mas não pode ser PSP