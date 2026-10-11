O Brasil sobrou diante da Argentina na primeira partida da seleção feminina de futebol no Estádio do Beira-Rio, um dos palcos da Copa do Mundo de 2027. Na tarde deste sábado (10), diante de mais de 28 mil torcedores, a Amarelinha balançou a rede com três golaços na primeira etapa, em um intervalo de 20 minutos. Luany abriu o placar, Geyse ampliou de bicicleta e a capitã Angelina também deixou o dela. Após o intervalo, a meio-campista Maricel Pereyra, que defende o atual campeão brasileiro São Paulo, diminuiu para a Argentina.A seleção faz o segundo amistoso contra as hermanas na próxima terça-feira (13), às 20h30 (horário de Brasília), na Arena Pernambuco, outro estádio que receberá jogos do Mundial.O Brasil teve a primeira chance de real de gol aos três minutos em bela cobrança de falta de Duda Sampaio, mas a goleira Esponda espalmou para fora. A partir daí a seleção passou a errar passes e teve dificuldade na criação de jogadas ofensivas. Bem postada na defesa, as argentinas aproveitaram para partir no contra-ataque. Maricel Pereyra quase abriu o placar para as hermanas aos 10 minutos, mas atenta, a goleira Luana defendeu. Aos poucos a seleção melhorou a marcação no campo adversário e passou a dominar o meio de campo. Aos 26 minutos, Luany aproveitou lançamento na entrada da área, chutou de primeira no canto direito da goleira Esponda e abriu o placar para o Brasil com um golaço.Mais ofensiva, a seleção ampliou aos 38 minutos. A jogada começou com escateio cobrado por Duda Sampaio para Maiara, que escora dentro da área para Geyse acerta um golaço de bicicleta. E ainda deu tempo de Angelina, capitã da seleção, marcar o terceiro. Após escanteio da direita, Luany ajeitou para a capitã acertar um chute cruzado, em linda jogada coletiva.Após o intervalo, a Argentina diminuiu o placar logo aos seis minutos. Após cobrança de lateral do lado esquerdo, Ippólito fica com a bola e rola para Maricel Pereyra, que sem marcação, acerta o fundo da rede. As hermanas arriscaram algumas bolas de fora da área, que não assustaram o gol de Lorena. Aos 20 minutos, Bruninha se machucou ao pisar em falso e precisou ser substituída por Tamara Bolt.O auxiliar técnico Rodrigo Iglesias – substituo do treinador Arthur Elias, que cumpriu suspensão neste sábado (10) – promoveu outras oito trocas no time brasileiro até o término da partida. Aos 26 minutos, Kaylane entrou no lugar da meio-campista Maiara e no minuto seguinte desferiu uma bomba, que passou rente à trave do gol argentino. Com as alterações, a seleção se desorganizou e a bola pouco chegou ao ataque, diferentemente da primeira etapa. Nos acréscimos, após intervenção do VAR, a meio-campista Vargas foi expulsa de campo, após falta em Clarinha - a imagem mostrou pé-alto da meio-campista argentina, que acertou a cabeça da volante brasileira. .O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Mundial Feminino de 2027 será disputado em oito cidades brasileiras.ONU defende legado de saúde mental e igualdade na Copa Feminina de 2027 no Brasil