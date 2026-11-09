Parte da seleção brasileira já desembarcou em Singapura para os últimos amistosos do ano contra o Japão e os donos da casa, nos dias 14 e 17 de novembro, respetivamente. Os primeiros dos 26 convocados a se apresentar na concentração foram André Luiz, Arthur Dias, Jonathan Jesus, Gabriel Bontempo e Pedro Morisco.A chegada de Bruno Guimarães, Bento e Gabriel Magalhães está prevista para esta segunda-feira, 09 de novembro. A expectativa da comissão técnica é que o grupo esteja completo até a próxima terça-feira.O técnico Carlo Ancelotti comandará o primeiro treino nesta segunda (9), a partir da 5h (horário de Brasília), no Estádio Japan Besar. As atividades serão abertas à imprensa nos primeiros 15 minutos. O Brasil enfrenta o Japão no próximo sábado (14), às 7h15 (horário de Brasília) e, três dias depois, encara Singapura, às 7h. Ambas as partidas ocorrerão no Estádio Nacional de Singapura..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Seleção brasileira terá amistosos com Japão e Singapura.Brasil já pensa em 2030: Ancelotti prepara renovação da seleção brasileira