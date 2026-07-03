Quem mora em Portugal e sente falta de acompanhar o Flamengo de perto terá uma oportunidade rara nesta sexta-feira (3). O Rubro-Negro enfrenta o River Plate, da Argentina, às 19h30 (horário de Lisboa), no Estádio do Algarve, no primeiro dos três amistosos que disputará durante a intertemporada realizada em solo português por causa da paralisação do calendário sul-americano para a Copa do Mundo de 2026.O duelo desta noite marca a estreia de clubes sul-americanos no tradicional Troféu do Algarve, torneio amistoso que chega à 25ª edição e já recebeu equipes como Benfica, Sporting, Porto, Paris Saint-Germain, Newcastle e Betis. Além do River Plate, o Flamengo ainda enfrentará o Lausanne-Sport, da Suíça, no dia 8, e o Benfica, no dia 11 de julho - a delegação rubro-negra desembarcou no Algarve no último domingo (28) e permanecerá em Portugal até 12 de julho.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Sob o comando do técnico "da casa", o português Leonardo Jardim, o período em Portugal servirá para recuperar o ritmo de jogo após mais de um mês sem partidas oficiais. O treinador, porém, ainda não poderá contar com jogadores envolvidos na Copa do Mundo, como Arrascaeta, De la Cruz, Varela (Uruguai), Gonzalo Plata (Equador), já fora da competição, e os da seleção brasileira, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro e Lucas Paquetá. A passagem do Flamengo por Portugal já havia sido antecipada pelo DN Brasil em maio e faz parte de um movimento que levou clubes brasileiros a aproveitar a pausa do calendário provocada pelo Mundial. Assim como o Rubro-Negro, o Santos também escolheu Portugal para realizar parte da preparação do segundo semestre e disputar amistosos diante de equipes locais.Os ingressos para o amistoso desta sexta-feira seguem disponíveis à venda, com preços que variam entre os €10 e os €38. As entradas podem ser adquiridas através deste link. O Estádio do Algarve fica localizado entre os concelhos (municípios no Brasil) de Loulé e Faro..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Flamengo e Santos anunciam intertemporada em Portugal durante pausa para a Copa do Mundo.Como o Flamengo se tornou o destino favorito dos treinadores portugueses no Brasil