Flamengo e Santos anunciam intertemporada em Portugal durante pausa para a Copa do Mundo

Os torcedores de Flamengo e Santos que moram em Portugal poderão, em breve, matar a saudade de ver seus clubes ao vivo. As duas equipes brasileiras confirmaram períodos de intertemporada no país durante a pausa do calendário para a Copa do Mundo de 2026 e vão disputar amistosos em solo português entre o fim de junho e a primeira metade de julho. A informação foi divulgada em primeira mão pelo canal "Mundo na Bola".O Flamengo ficará duas semanas no Algarve e prevê a realização de três amistosos no Estádio Algarve. A delegação embarca no dia 28 de junho, após um período de férias concedido aos jogadores depois da partida contra o Coritiba, marcada para este sábado (30). O último confronto da equipe carioca já está confirmado: será diante do Benfica, no dia 11 de julho, em jogo que valerá o Troféu do Algarve. O clube também negocia partidas contra o Falkirk FC, da Escócia, nos dias 3 ou 4 de julho, e contra o Birmingham City, da Inglaterra, no dia 8.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Durante a estadia, o elenco rubro-negro ficará hospedado inicialmente em Lagos, no sul de Portugal, onde utilizará os campos do Cascade Wellness Resort para os treinamentos. Depois, a delegação seguirá para Estoi, local mais próximo do Estádio Algarve, onde utilizará a estrutura anexa ao estádio para a reta final da preparação. A operação da intertemporada é organizada pela empresa SingularSport, e o retorno ao Brasil está previsto para 12 de julho..Já o Santos confirmou uma excursão entre os dias 7 e 17 de julho dentro do projeto “Joga Brasil”. O clube paulista disputará três amistosos em território português, sendo o primeiro já anunciado contra o Vitória SC, no dia 12 de julho, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães. Em comunicado, o presidente Marcelo Teixeira afirmou que a viagem busca reforçar a presença internacional do Santos e retomar a ligação histórica do clube com Portugal, marcada especialmente pelas excursões da era Pelé.A venda de ingressos para o amistoso entre Santos e Vitória SC começa nesta quinta-feira (28), às 16h, no horário de Portugal. Já o Flamengo ainda não divulgou informações sobre bilhetes para os amistosos no Algarve..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Como o Flamengo se tornou o destino favorito dos treinadores portugueses no Brasil.Franclim Carvalho, o treinador português com início positivo no caos no Botafogo