Na madrugada desta sexta-feira (3), foi preciso um gol de Gonçalo Ramos já nos acréscimos para Portugal derrotar a Croácia e seguir vivo na Copa do Mundo de 2026. A explosão nas ruas, praças e bares de diferentes cidades portuguesas confirmou o que qualquer brasileiro que vive por aqui já percebeu: mesmo que de forma diferente do nosso país, durante uma Copa do Mundo (ou Mundial, por aqui), não tem como não respirar futebol. E, junto com a paixão pelo jogo, vem um vocabulário próprio que, para quem chegou do outro lado do Atlântico, pode soar quase como um novo idioma. Quem acompanha transmissões na televisões, Youtube, rádio, ou lê jornais esportivos portugueses, já sabe que "golo", "fora de jogo" e "guarda-redes" são apenas as mais básicas dessas diferenças.Existe um verdadeiro "futebolês" local, repleto de expressões populares que muitas vezes não aparecem nem nos dicionários, mas fazem parte da cultura de quem cresce assistindo bola em Portugal. O DN Brasil separou algumas das mais curiosas.Espalha-brasasSe no Brasil existe o jogador que "bota fogo no jogo", como um Rayan ou Luiz Henrique atualmente, em Portugal há o espalha-brasas. É aquele ponta rápido, habilidoso e imprevisível, que parte para cima dos marcadores e muda completamente o ritmo da partida. A expressão ficou famosa na Eurocopa de 2024, quando Roberto Martínez, técnico da seleção portuguesa, definiu Francisco Conceição exatamente dessa maneira.Abre-latasNão basta driblar. O abre-latas é o jogador que consegue encontrar espaços onde ninguém mais vê. É aquele passe que desmonta a defesa ou a jogada que "abre a lata" de uma equipe fechada. Na seleção brasileira, Neymar, não estivesse lesionado, poderia ser um dos principais nomes neste quesito. Sem espinhasQuando um português diz que a vitória foi sem espinhas, pode ficar tranquilo: ninguém está falando de peixe. A expressão significa que a equipe venceu com facilidade, sem sofrer ou encontrar grandes dificuldades pelo caminho. Algo como o Brasil contra a Escócia no último jogo da fase de grupos desta Copa. Na mucheSe a finalização foi perfeita, o narrador português provavelmente vai dizer que ela foi na muche. A expressão vem do francês mouche ("mosca") e significa acertar exatamente o alvo - sabe aquele chutaço do Matheus Cunha no jogo contra o Haiti?Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!CentralãoEm Portugal, zagueiro é central. Um centralão, portanto, é aquele defensor seguro, experiente e dominante pelo alto. Durante anos, Pepe, luso-brasileiro, foi chamado dessa forma pelos torcedores daqui. Hoje, temos Marquinhos e Gabriel Magalhães que representam bem a expressão.BojardaPoucas palavras parecem tão fortes quanto o próprio significado. Uma bojarda é um chute potente, daqueles que no Brasil costumam virar "bomba", "míssil", "paulada" ou "foguete" - que saudades do Roberto Carlos... E quem acompanha futebol por aqui rapidamente aprende outras diferenças: escanteio vira canto, pênalti passa a ser grande penalidade, uniforme é equipamento, camisa é camisola, titular continua sendo titular, mas reserva pode ser chamado de suplente. Até a torcida muda de nome e vira adeptos. Por fim, vale lembrar que tanto Brasil quanto Portugal seguem vivos na Copa do Mundo. O próximo compromisso da nossa seleção é no domingo, dia 5 de julho, a partir das 21h, contra a Noruega. Já a seleção portuguesa entra em campo no dia seguinte (6), quando mede forças contra a Espanha. Caso ambas ganhem, estarão classificadas para as quartas de final (ou quartos de final em português de Portugal). As semis, aliás, são as meias por aqui.E para você? Qual a primeira expressão do futebol português que te deixou perdido quando você chegou a Portugal?.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..A Copa do Mundo vem aí. Confira onde ver os jogos do Brasil na televisão em Portugal.Brasil aposta em ataque rápido e pressão alta para agitar a maré norueguesa e chegar aos quartos