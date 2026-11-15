A ligação entre Brasil e Portugal vai ganhar as ondas como cenário.A Praia do Sul, na Ericeira, recebe o primeiro Mundial oficial de surf em canoa, com a participação de sete equipes brasileiras. Uma delas é a Pipa VA’A, bicampeã brasileira nas categorias masculina e mista, que aproveita a passagem pelo país para aproximar os praticantes portugueses de um festival de esportes e experiências ligados ao mar no Rio Grande do Norte.A equipe também é responsável pela organização do Mana Fest, que chega à quinta edição entre 4 e 13 de dezembro, na Praia da Pipa, no município de Tibau do Sul. O evento reúne competições esportivas, atividades de iniciação e encontros dedicados à cultura oceânica, com a participação de atletas, moradores e visitantes. Entre os convidados desta edição está a velejadora e escritora brasileira Tamara Klink."Queremos conhecer os praticantes portugueses, partilhar experiências dentro de água e recebê-los depois em Pipa. A canoa dá-nos esse ponto em comum. Só o anúncio da nossa participação no Mundial já despertou o interesse de pessoas que querem começar a remar, e esperamos que este encontro ajude a alargar essa comunidade dos dois lados do Atlântico", afirma Bruno Robles, fundador da Pipa VA’A e idealizador do Mana Fest, citado em comunicado.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A aproximação já conta com representantes portugueses. Entre os participantes internacionais confirmados no festival está Miguel Ruivo, da equipe Laneez Ericeira, uma das referências do surf em canoa em Portugal. O desportista acompanha o crescimento da modalidade no país e o interesse que começa a despertar entre os praticantes europeus."Existe em Portugal uma comunidade considerável de remadores que, assim que começámos a dar a conhecer o surf em canoa, demonstraram um grande interesse, tanto em participar como em divulgar a modalidade. É uma novidade para todos aqui na Europa. Estamos a conquistar espaço rapidamente, e a comunidade brasileira em Portugal tem desempenhado um papel muito importante neste crescimento. Daí esta ligação e todo o entusiasmo", destaca. Pipa quer receber Mundial de 2028A participação brasileira na competição da Ericeira também terá um objetivo estratégica. É a de apresentar a candidatura da Praia da Pipa para sediar o Mundial de surf em canoa de 2028. A proposta será acompanhada por uma carta de intenção da Prefeitura de Tibau do Sul e pelo apoio formal da Embratur, agência responsável pela promoção turística internacional do Brasil.Entre os argumentos da candidatura estão as condições naturais das praias da região, a experiência na organização de competições de canoa havaiana e a estrutura turística do destino. A realização do campeonato poderia atrair atletas, equipes técnicas, acompanhantes e imprensa internacional, movimentando setores como hotelaria, restauração e serviços locais.Conhecida internacionalmente como Wa’a Surfing, a modalidade consiste em utilizar canoas polinésias para pegar e surfar ondas, em equipes de remadores. O campeonato na Ericeira deverá reunir representantes de Portugal, Espanha, França, Marrocos, Reino Unido, Irlanda e Estados Unidos, incluindo o Havaí, além da delegação brasileira.O Brasil será representado por sete equipes: duas do Rio de Janeiro, uma do Espírito Santo, uma do Ceará e três do Rio Grande do Norte. A competição é organizada pelo Ocean Club Ericeira e homologada pela Wa’a Surfing International Association (WSIA).amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Nova presidência do Consórcio Nordeste tem Turismo e reforço de voos internacionais como eixo estrutural."Ceará Criativo" traz produtos e artesanato brasileiros a Lisboa e abre portas para negócios na Europa