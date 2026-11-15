A Pipa VA’A é bicampeã brasileira nas categorias masculina e mista.
A Pipa VA’A é bicampeã brasileira nas categorias masculina e mista. Foto: Brunno Martins
Esporte

Brasileiros disputam Mundial de surf em canoa na Ericeira e convidam para festival no Nordeste

Pipa VA’A, bicampeã brasileira da modalidade, participa da competição em Portugal e apresenta candidatura da Praia da Pipa para sediar o Mundial de 2028.
Publicado a

A ligação entre Brasil e Portugal vai ganhar as ondas como cenário.A Praia do Sul, na Ericeira, recebe o primeiro Mundial oficial de surf em canoa, com a participação de sete equipes brasileiras. Uma delas é a Pipa VA’A, bicampeã brasileira nas categorias masculina e mista, que aproveita a passagem pelo país para aproximar os praticantes portugueses de um festival de esportes e experiências ligados ao mar no Rio Grande do Norte.

A equipe também é responsável pela organização do Mana Fest, que chega à quinta edição entre 4 e 13 de dezembro, na Praia da Pipa, no município de Tibau do Sul. O evento reúne competições esportivas, atividades de iniciação e encontros dedicados à cultura oceânica, com a participação de atletas, moradores e visitantes. Entre os convidados desta edição está a velejadora e escritora brasileira Tamara Klink.

"Queremos conhecer os praticantes portugueses, partilhar experiências dentro de água e recebê-los depois em Pipa. A canoa dá-nos esse ponto em comum. Só o anúncio da nossa participação no Mundial já despertou o interesse de pessoas que querem começar a remar, e esperamos que este encontro ajude a alargar essa comunidade dos dois lados do Atlântico", afirma Bruno Robles, fundador da Pipa VA’A e idealizador do Mana Fest, citado em comunicado.

Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!

A aproximação já conta com representantes portugueses. Entre os participantes internacionais confirmados no festival está Miguel Ruivo, da equipe Laneez Ericeira, uma das referências do surf em canoa em Portugal. O desportista acompanha o crescimento da modalidade no país e o interesse que começa a despertar entre os praticantes europeus.

"Existe em Portugal uma comunidade considerável de remadores que, assim que começámos a dar a conhecer o surf em canoa, demonstraram um grande interesse, tanto em participar como em divulgar a modalidade. É uma novidade para todos aqui na Europa. Estamos a conquistar espaço rapidamente, e a comunidade brasileira em Portugal tem desempenhado um papel muito importante neste crescimento. Daí esta ligação e todo o entusiasmo", destaca.

Pipa quer receber Mundial de 2028

A participação brasileira na competição da Ericeira também terá um objetivo estratégica. É a de apresentar a candidatura da Praia da Pipa para sediar o Mundial de surf em canoa de 2028. A proposta será acompanhada por uma carta de intenção da Prefeitura de Tibau do Sul e pelo apoio formal da Embratur, agência responsável pela promoção turística internacional do Brasil.

Entre os argumentos da candidatura estão as condições naturais das praias da região, a experiência na organização de competições de canoa havaiana e a estrutura turística do destino. A realização do campeonato poderia atrair atletas, equipes técnicas, acompanhantes e imprensa internacional, movimentando setores como hotelaria, restauração e serviços locais.

Conhecida internacionalmente como Wa’a Surfing, a modalidade consiste em utilizar canoas polinésias para pegar e surfar ondas, em equipes de remadores. O campeonato na Ericeira deverá reunir representantes de Portugal, Espanha, França, Marrocos, Reino Unido, Irlanda e Estados Unidos, incluindo o Havaí, além da delegação brasileira.

O Brasil será representado por sete equipes: duas do Rio de Janeiro, uma do Espírito Santo, uma do Ceará e três do Rio Grande do Norte. A competição é organizada pelo Ocean Club Ericeira e homologada pela Wa’a Surfing International Association (WSIA).

amanda.lima@dn.pt

O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
A Pipa VA’A é bicampeã brasileira nas categorias masculina e mista.
Nova presidência do Consórcio Nordeste tem Turismo e reforço de voos internacionais como eixo estrutural
A Pipa VA’A é bicampeã brasileira nas categorias masculina e mista.
"Ceará Criativo" traz produtos e artesanato brasileiros a Lisboa e abre portas para negócios na Europa
Desporto
Ericeira
Esporte
Nordeste brasileiro
surf em canoa