Chegou mais um dia de Brasil na Copa do Mundo 2026! Neste domingo (5), a equipe comandada por Carlo Ancelotti mede forças contra a Noruega em partida que vale a vaga nas quartas de final. O confronto acontece no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 17h da hora local (21h em Lisboa) em Portugal e terá transmissão da LiveMode no Youtube e na SporTV na televisão.Para a partida contra os noruegueses, o treinador italiano terá que fazer uma mudança importante em relação ao time que bateu o Japão na última fase. Lucas Paquetá saiu lesionado contra a equipe asiática e não deverá ter mais condições para jogar neste mundial. Para o seu lugar, a tendência é que o italiano opte por Danilo Santos. Com isso, à equipe que deve iniciar o jogo no NRG Stadium deverá ter: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Danilo Santos; Rayan, Matheus Cunha e Vini. Jr. Já a Noruega chega às oitavas de final como uma das sensações do campeonato até aqui. O jogo contra o time de Haaland vale a vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Em Lisboa, o torcedor brasileiro tem diversos lugares para acompanhar a partida em modo festa, como o DN Brasil já contou nesta reportagem..Brasil inicia preparação para oitavas da Copa contra Noruega.No sufoco, Brasil vence o Japão e avança no Mundial