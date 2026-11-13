Foi depois de se mudar para Portugal que a carioca Juliana Garbayo começou a escrever. Psiquiatra de formação, a autora encontrou na experiência da imigração um estímulo para a criação literária, marcada pelo encontro entre o português brasileiro e o europeu. Neste sábado, 14 de novembro, ela apresenta no Porto seu novo livro, Neutralidades que matam, publicado pela editora Urutau, numa conversa com leitores na Livraria Essência do Livro."Acho que imigrar provocou minha escrita. O imigrante meio que volta a ser criança, olha tudo com olhos de novidade, tudo é interessante, cada planta no caminho, cada flor, cada padaria", conta a escritora, que atualmente vive em Aveiro. Segundo Juliana, a necessidade de reaprender gestos cotidianos, como descobrir por onde se entra num ônibus, despertou uma atenção especial aos detalhes e à observação do mundo à sua volta.O novo livro reúne textos que transitam entre a poesia e a prosa, explorando experiências do corpo, da linguagem e da condição de viver entre diferentes lugares. A obra nasceu durante o mestrado em Psiquiatria e Psicoterapia Psicodinâmica na Universidade do Porto, quando Juliana fazia regularmente viagens de trem. Enquanto os trajetos de ida eram dedicados à leitura, os de volta se transformavam em momentos de observação e escrita.A experiência migratória também aparece na própria linguagem da obra. Entre o português falado no Brasil e aquele que encontrou em Portugal, a escritora desenvolveu uma voz literária híbrida, influenciada pelas duas variantes do idioma. A formação em psiquiatria, por sua vez, aproxima a escrita de temas como a escuta, o subtexto e os aspectos menos visíveis da experiência humana.Filha do escritor e historiador brasileiro Joel Rufino dos Santos, Juliana Garbayo estreou na literatura com Coisas difíceis de ressuscitar, vencedor do Prêmio Paraná de Literatura de 2021, na categoria contos, e publicado em 2023.O novo livro tem prefácio do compositor e cantor brasileiro Nei Lopes e texto de orelha da poeta portuguesa Francisca Camelo. A autora também atua na mediação de clubes de leitura e integra o projeto Leia Mulheres Porto.O lançamento de Neutralidades que matam acontece neste sábado (14), às 11h, na Livraria Essência do Livro, localizada na Rua da Alegria, 390, no Porto. O encontro contará com a presença da autora e uma conversa mediada por Natalia Mingotti, do Leia Mulheres Porto..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.