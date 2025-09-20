Escola para imigrantes forma primeira turma

Durante o dia, nas limpezas; à noite, nas aulas de marketing digital. Essa foi a rotina da brasileira Maria Izabel dos Santos Afonso Silva no último ano. Neste sábado, 20 de setembro, a imigrante conquistou o diploma. “O marketing digital é uma área promissora e acredito que as possibilidades futuras serão melhores”, contou ao DN Brasil a brasileira de 34 anos, que vive em Portugal há um ano.Maria Izabel integra a primeira turma de formandos da Prepara Portugal, escola brasileira dedicada à formação profissional de imigrantes. A cerimônia ocorreu durante a conferência Universo Prepara, no Porto, que também celebrou o primeiro aniversário da instituição estudantil.Outro formando foi Gustavo Pinto, de 20 anos. Trabalhando em uma pizzaria, o brasileiro também conciliou a jornada de trabalho com os estudos, com o objetivo de retomar a carreira na área em que atua desde os 16 anos: o marketing.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Ambos destacaram ao jornal que ter uma formação voltada para imigrantes fez a diferença. Segundo o fundador Higor Cerqueira, no primeiro ano de atividades a escola recebeu 1.300 estudantes de 32 nacionalidades, dos quais 70% eram brasileiras e brasileiros. “Tem sido um momento de muita felicidade, de democratização do acesso à informação e também da afirmação da nossa bandeira: a integração dos imigrantes em Portugal”, explica.O empresário, que vive em Portugal há nove anos, já tinha uma trajetória na área da educação e planejava a criação da escola antes mesmo da mudança na lei da imigração. “Mas que bom que estávamos aqui para usar a educação como uma forma de aprender, integrar e viver de maneira regularizada”, ressalta.Higor já pensa no próximo passo para a instituição: conquistar certificação para oferecer cursos de graduação. “Estamos em preparação, porque esse é o caminho natural das coisas. Hoje somos um centro de formação certificado pela Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (Dgert) o próximo passo é também obter o reconhecimento do Ministério da Educação. É um procedimento complexo e longo, mas estamos aqui para isso”, detalha o brasileiro.Além da formatura, a conferência teve painéis com temas diversos, como inteligência artificial para os negócios, "Seis Passos de Sucesso no Mundo Corporativo", a mentalidade do imigrante e um painel jurídico, que contou com a presença do advogado André Lima, colunista do DN Brasil.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Flávia Motta: a carioca que virou referência para brasileiros no mercado imobiliário português.Mercado de trabalho: brasileiros altamente qualificados enfrentam barreiras em Portugal