Carminha, Nina, Tufão, Jorginho vão ganhar novas caras e sotaque português. O canal SIC anunciou a adaptação de Avenida Brasil como novidade na sua programação, remake batizado de Avenida Portugal e com estreia marcada para o começo do ano que vem.Segundo o jornal Expresso, do grupo da SIC, as gravações de Avenida Portugal começam já em novembro, mas o elenco a integrar a obra continua a ser um segredo.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppAvenida Brasil, novela de autoria de João Emanuel Carneiro, é um dos marcos da teledramaturgia brasileira e foi exibida em mais de 100 países, inclusive em Portugal. O anúncio da SIC é feito no dia seguinte à Globo confirmar a continuação deste sucesso. Avenida Brasil 2 também é de autoria de João Emanuel Carneiro e deve estrear em janeiro de 2027.A SIC exibe as novelas da Globo na sua programação. Avenida Portugal será o terceiro remake global do canal, que tem no ar, atualmente, uma versão de Páginas da Vida. As adaptações são parte da estratégia de parceria entre as duas emissoras, que completou três décadas em 2025 e foi renovada."A celebrar 30 anos de parceria estratégica, a SIC e a TV Globo renovam acordo até 2028 e acertam a adaptação para Portugal de novelas históricas brasileiras. A semelhança do que já aconteceu no passado com 'Dancin’ Days', a SIC vai produzir nos próximos anos remakes a partir de originais da Globo, mantendo a exibição habitual das novelas contemporâneas do canal", informou o Grupo Impresa, detentor da SIC, em comunicado na época da renovação do contrato..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Roteirista Vinicius Dias fala sobre as diferenças na produção de novelas entre Brasil e Portugal.Diretora de sucessos como 'O Clone', Teresa Lampreia resgata conexão com Portugal com livro lançado em Lisboa