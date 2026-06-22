A banda brasileira Titãs marcará presença mais uma vez em Portugal em outubro para duas apresentações da nova turnê europeia. Os shows acontecem no dia 23 de outubro, na Super Bock Arena, no Porto, e no dia 24, no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa.Com mais de quatro décadas de trajetória, os Titãs seguem como um dos principais nomes do rock brasileiro. O grupo atravessou diferentes formações e fases musicais ao longo dos anos, construindo um repertório que marcou gerações com músicas como “Sonífera Ilha”, “Flores”, “Epitáfio”, “Enquanto Houver Sol”, “Polícia” e “Homem Primata”.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Atualmente, a banda é formada por Branco Mello, Sérgio Britto e Tony Bellotto, que sobem ao palco acompanhados por Beto Lee, Mario Fabre e Alexandre de Orio. O espetáculo percorre diferentes momentos da carreira do grupo, revisitando clássicos que ajudaram a consolidar os Titãs como uma das formações mais influentes da música brasileira.Além dos sucessos históricos, a turnê também reflete a fase mais recente da banda, marcada pelo álbum Olho Furta-Cor, lançado em 2022. O trabalho abriu um novo capítulo na discografia do grupo, que continua em atividade após mais de 40 anos de estrada.Os ingressos para as apresentações de Titãs em Portugal já estão disponíveis para venda e podem ser adquiridos através deste link. As entradas variam entre os €30 e os €65..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Paulo Ricardo estará em Portugal para shows em Lisboa e no Porto em setembro.Fenômeno das redes sociais, cantor carioca Jônatas Belgrande se apresenta em Lisboa no próximo mês