Fenômeno das redes sociais, cantor carioca Jônatas Belgrande se apresenta em Lisboa no próximo mês

Quem já passou pelas redes sociais nos últimos meses provavelmente se deparou com a frase "Em português diz-se 'eu te amo', mas em MPB diz-se...". O responsável pelo sucesso é o cantor e compositor carioca Jônatas Belgrande, que traz pela primeira vez a Lisboa o espetáculo Tá Escrito em MPB. O show acontece no dia 16 de julho, na Casa Capitão.A apresentação faz parte da passagem do artista pela Europa neste verão. Antes de chegar à capital portuguesa, Belgrande também sobe ao palco em Barcelona, no dia 8 de julho. No Brasil, o músico tem realizado shows em diferentes cidades e vem ampliando seu público a partir do alcance conquistado nas redes sociais.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppNo espetáculo, o cantor mistura releituras de clássicos da música popular brasileira com canções autorais de Démodé, álbum lançado em maio deste ano. As músicas são acompanhadas por histórias e conversas que ajudam a contextualizar o repertório e aproximam o público das composições..Em formato voz e violão, a apresentação aposta em um clima intimista e tem como fio condutor canções que abordam temas ligados ao cotidiano, aos relacionamentos e às emoções presentes na tradição da MPB. A proposta acompanha a identidade construída por Belgrande nos vídeos que o tornaram conhecido na internet.Os ingressos já estão à venda para o show, marcado para as 22h do dia 16 de julho, no Sótão da Casa Capitão, em Lisboa. A apresentação será a primeira de Jônatas Belgrande na cidade. As entradas podem ser adquiridas através deste link e custam €13. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Gilberto Gil volta a Lisboa com espetáculo sinfônico no Coliseu dos Recreios em outubro.Jorge Aragão volta a Lisboa em julho para apresentação ao ar livre em Monsanto