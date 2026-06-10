O artista carioca Jônatas Belgrande.
O artista carioca Jônatas Belgrande. Foto: DR
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Fenômeno das redes sociais, cantor carioca Jônatas Belgrande se apresenta em Lisboa no próximo mês

Espetáculo inspirado em série viral sobre MPB será apresentado na Casa Capitão no dia 16 de julho; ingressos já estão disponíveis para venda.
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Quem já passou pelas redes sociais nos últimos meses provavelmente se deparou com a frase "Em português diz-se 'eu te amo', mas em MPB diz-se...". O responsável pelo sucesso é o cantor e compositor carioca Jônatas Belgrande, que traz pela primeira vez a Lisboa o espetáculo Tá Escrito em MPB. O show acontece no dia 16 de julho, na Casa Capitão.

A apresentação faz parte da passagem do artista pela Europa neste verão. Antes de chegar à capital portuguesa, Belgrande também sobe ao palco em Barcelona, no dia 8 de julho. No Brasil, o músico tem realizado shows em diferentes cidades e vem ampliando seu público a partir do alcance conquistado nas redes sociais.

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No espetáculo, o cantor mistura releituras de clássicos da música popular brasileira com canções autorais de Démodé, álbum lançado em maio deste ano. As músicas são acompanhadas por histórias e conversas que ajudam a contextualizar o repertório e aproximam o público das composições.

Em formato voz e violão, a apresentação aposta em um clima intimista e tem como fio condutor canções que abordam temas ligados ao cotidiano, aos relacionamentos e às emoções presentes na tradição da MPB. A proposta acompanha a identidade construída por Belgrande nos vídeos que o tornaram conhecido na internet.

Os ingressos já estão à venda para o show, marcado para as 22h do dia 16 de julho, no Sótão da Casa Capitão, em Lisboa. A apresentação será a primeira de Jônatas Belgrande na cidade. As entradas podem ser adquiridas através deste link e custam €13.

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