Festas juninas brasileiras terão evento especial em Oeiras.
Festas juninas brasileiras terão evento especial em Oeiras. Foto: Unsplash
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São João brasileiro toma conta de Oeiras com três dias de festa e forró

Evento promovido pelo Espaço Baião acontece entre os dias 19 e 21 de junho, em Paço de Arcos, com entrada gratuita.
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O clima das festas juninas brasileiras volta a tomar conta dos arredores de Lisboa neste mês. Entre os dias 19 e 21 de junho, o Jardim Municipal de Paço de Arcos, em Oeiras, recebe mais uma edição do O Baião Vai - Viva São João, festival dedicado à cultura nordestina que terá shows de forró, quadrilhas, gastronomia típica e atividades para toda a família. A entrada é gratuita.

Promovido pelo Espaço Baião, coletivo criado por brasileiros em Portugal, o evento será realizado na quinta e sexta-feira, das 17h à meia-noite, e no sábado e domingo, do meio-dia à meia-noite. A proposta é recriar o ambiente das tradicionais festas de São João, uma das celebrações mais populares do calendário brasileiro.

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Além da programação musical, o festival contará com barracas de comida típica, artesanato e atividades voltadas para crianças e famílias. A expectativa da organização é reunir brasileiros e portugueses em torno de manifestações culturais ligadas ao Nordeste do Brasil, com destaque para o forró e as quadrilhas juninas.

O Espaço Baião tem se consolidado nos últimos anos como um dos principais promotores do forró em Portugal, organizando bailes, oficinas e encontros culturais voltados à música nordestina. A iniciativa já reúne uma comunidade frequente de dançarinos e apreciadores do gênero na região de Lisboa e, além do São João, organiza festivais de forró como o Maria Bonita, um dos maiores da Europa.

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