A atriz e apresentadora brasileira Sara Galvão estreia, na próxima terça-feira (4), em Lisboa, o Sara Vai Sessions, projeto que pretende dar visibilidade a artistas brasileiros que vivem em Portugal. Com entrada gratuita, o encontro acontece das 18h às 22h, no rooftop do restaurante La Paparrucha, reunindo música ao vivo, profissionais do setor cultural e público em uma proposta voltada à valorização da produção artística da comunidade brasileira.O evento nasce como uma extensão presencial do quadro "Artistas brasileiros em Portugal que você precisa conhecer", criado por Sara Galvão nas redes sociais. A programação contará com apresentações de músicos previamente selecionados por meio de inscrições, além de artistas convidados, em performances de cinco a vinte minutos. A ideia é promover encontros entre criadores, produtores, imprensa e público, incentivando novas parcerias e ampliando a circulação de trabalhos desenvolvidos por brasileiros no país.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Segundo Sara Galvão, o objetivo é criar uma rede permanente de apoio aos artistas que constroem suas carreiras longe do Brasil. A primeira edição reunirá artistas de diferentes estilos musicais, do jazz ao forró pé de serra, passando pela música instrumental e por trabalhos autorais, refletindo a diversidade da produção brasileira em Portugal. O cartaz conta com Alinne Araújo, Antonio Villeroy, Beto Black, Forró Harmonize, July Tilie, Marcelo Mendes, Michel Nirenberg, Sardinhas Nômades e Will Alves, que se apresentam ao longo da noite no rooftop do La Paparrucha.A organização pretende transformar o Sara Vai Sessions em um projeto periódico, ocupando diferentes espaços de Lisboa e ampliando a visibilidade dos artistas brasileiros radicados no país. O primeiro Sara Vai Sessions na terça-feira (4) acontece das 18h às 22h, no rooftop do La Paparrucha (Rua Dom Pedro V, 18, Lisboa). A entrada é gratuita, sujeita à lotação do espaço. A produção é assinada por Marcinha Damasceno..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Leo Middea: "Lisboa é uma cidade que me gerou frutos inexplicáveis".Coletivo Gira: brasileiras formam a roda de samba que se tornou referência em Lisboa