Destaque na nova cena do rap brasileiro, o artista 2ZDinizz inicia uma turnê internacional por Portugal. Serão duas apresentações esta semana, uma em Lisboa e outra no Porto, pela Onda Produtora.Portugal é o segundo maior país com ouvintes do rapper, atrás apenas do Brasil. "Eu não imaginava que a minha música fosse chegar tão longe. A primeira passagem por Portugal mexeu muito comigo, o pessoal cantou tudo do começo ao fim", disse, citado em comunicado.O artista passou por Lisboa fevereiro, durante a sua primeira turnê internacional, quando também esteve em Londres, Dublin e Barcelona. "Volto a Lisboa e Porto, e estou muito animado para ter essa troca com vocês de novo", destacou.Na capital o show será no dia 10, no Time Out Market, em Lisboa. Dia13 é a vez do Porto, no Hard Club. O público pode esperar o sucesso principal Beatriz, além de Coisas Que Não Aprendi Contigo e Erro Favorito, entre outros sucessos. "As composições abordam temas que vão da infância do artista às diferentes facetas do amor, da vulnerabilidade à fé, sem esquecer os temas do quotidiano, que poderiam facilmente surgir numa conversa à mesa de um bar", destaca o comunicado dos shows. O álbum de trabalho do rapper é Patrono, que já ultrapassou os 315 milhões de reproduções..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..'Os Garotin' ansiosos para encontrar fãs em Portugal."Acho o público português curioso quanto a musica brasileira, fico feliz com isso", afirma Duda Beat