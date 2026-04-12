"Acho o público português curioso quanto a musica brasileira, fico feliz com isso", afirma Duda Beat

A recifense Duda Beat está em turnê europeia e não deixou Portugal de fora. A artista terá duas apresentações no país, uma em Lisboa e uma no Porto. Em entrevista ao DN Brasil, a cantora fala sobre o que preparou de especial para estas apresentações, a relação com os fãs de Portugal e o papel da música na conexão entre os dois países.O que está preparando para os shows em Portugal? Pretende retratar mais o momento atual ou um repertório mais abrangente da carreira?Para a Eurotour, vamos levar um show super dançante, quente, bem pista de dança. Esse projeto, que se chama Club Tara, eu tenho trabalhado no Brasil a cerca de 1 ano e tem se tornado uma experiência única pra mim e para quem vai ao show. O setlist trás com mais peso, meus dois últimos trabalhos, o álbum Tara e Tal e o EP Esse Delírio, mas também trago outros hits com releituras pra caber na pista.Sair de Recife mudou sua forma de se enxergar ou só intensificou quem você já era?Eu diria que reforçou o que eu já sentia. A gente carrega na alma um orgulho único. Sair de Recife é só um contexto geográfico, na prática não dá pra separar nunca.. Mas sim, rodar o Brasil, viver numa outra cidade, conhecer outras culturas só fortalece quem sou e de onde vim”.Sente que já conquistou o público português? tem fãs daqui? ou as passagens por Portugal acabam sendo mais um reencontro com a comunidade brasileira que vive por aqui?Olha, se tem uma coisa que eu posso dizer, é que eu amo demais estar em terras portuguesas. Tenho fãs encantadores em Portugal e isso aconteceu porque os brasileiros que vivem aqui fizeram isso acontecer. Eu sou grata a eles por isso. A comunidade brasileira é ativa, compra o meu barulho, divulga o meu trabalho e faz os portugueses se jogarem comigo nos shows, é divertido demais ver eles do palco cantando minhas canções. Acaba o show e eu entro em hiperfoco relembrando cada momento com eles. Acho o publico português curioso quanto a musica brasileira, fico feliz com isso. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Quais artistas de Portugal mais gosta?Eu amo a intensidade da Amália, acho que tem tudo a ver com esse drama que eu canto também. Gosto demais do Tiago Bettencourt, sou muito fã do trabalho e da sensibilidade dele, temos quase o mesmo sobrenome, será que somos parentes? rsrsr.. Admiro o António Variações, que era super livre e moderno. E dos mais novos, curto muito a Gisela, nos seguimos nas redes sociais, a MARO é encantadora e a Carolina Deslandes… tem uma galera em Portugal fazendo um som sensível e bonito que eu me identifico demais.Portugal tem recebido iniciativas como o Coala Festival, enquanto no Brasil há movimentos parecidos noutras áreas, como a literatura (Fliparaíba) e o audiovisual, aproximando países de língua portuguesa. Como você vê o papel da música nesse intercâmbio cultural e na circulação das identidades dos países de mesma língua?Eu acho que a música tem um papel muito especial nesse intercâmbio porque ela atravessa as pessoas de um jeito muito direto. Às vezes você nem precisa entender todas as palavras pra sentir. Quando rolam essas iniciativas, isso cria pontes muito bonitas entre países que já compartilham a língua, mas têm vivências tão diferentes. Na música, isso fica ainda mais forte porque cada lugar traz sua própria identidade, o jeito de falar, de amar, de sofrer, de festejar. E quando essas cenas se encontram, não é sobre virar uma coisa só, mas sobre trocar, misturar, se reconhecer no outro. Sinto que hoje existe uma curiosidade maior entre artistas de países de língua portuguesa, uma vontade de colaborar, de se escutar mais. E isso ajuda a gente a expandir o que é ser artista em português. Não fica preso a um país só, vira uma coisa mais coletiva, mais rica. A música acaba sendo esse lugar onde a gente celebra nossas diferenças, mas também percebe o quanto a gente se entende.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Maiara e Maraísa são atração do festival 'O Sol da Caparica'."Tô chegando, Portugal". Marina Sena é a mais nova confirmada para próxima edição do Coala Festival em Cascais