O trio Os Garotin, uma das principais revelações recentes da música brasileira, está ansioso por tocar pela primeira vez em Portugal. O país é o que reúne o maior número de ouvintes do grupo fora do Brasil. "A gente tá muito animado pra poder fazer esse show, com uma expectativa muito grande de ser um show maravilhoso", diz ao DN Brasil Léo Guima.As apresentações estão marcadas para setembro, na primeira digressão europeia da banda formada por Anchietx, Cupertino e Léo Guima. Porto e Lisboa foram as cidades escolhidas para os espetáculos, marcados para as noites de 24 e 25 de setembro.Ao jornal, Léo Guima antecipa que os concertos serão animados. "Vamos fazer vocês dançarem muito, viu", avisa. No repertório deverão estar também sucessos gravados em parceria com outros artistas brasileiros que passaram recentemente por Portugal, como Marina Sena e Liniker."Marina Sena e Liniker participaram do nosso álbum. BK', que é uma referência também da nossa geração. Pra nós, contribuir pra essa geração com a nossa musicalidade é um prazer maravilhoso", conta ao DN Brasil Cupertino.O músico considera que partilha com esses artistas a inspiração nas referências do passado. "Tem uma coisa em comum entre nós e esses artistas que comentamos que é o apego às referências do passado que criaram essa estrada pra gente hoje poder fazer o que a gente faz", detalha.Para Cupertino, essa inspiração é fundamental. "Escrever o futuro sem reverência ao passado não é boa ideia. Nossa geração bebe principalmente no passado pra buscar novos caminhos", analisa.Outra inspiração vem de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, onde os músicos cresceram. A cidade dá nome ao álbum de estreia, Os Garotin de São Gonçalo. Nas canções, o trio retrata o quotidiano da periferia e celebra referências locais, como a homenagem ao jogador Vinícius Júnior, também natural de São Gonçalo."São Gonçalo é um lugar que tem muitas pessoas talentosas em todas as áreas. Então, pra gente é uma honra poder falar de São Gonçalo no nosso show, no nosso álbum", explica Léo Guima. O trio quer também inspirar outras pessoas da comunidade. "A gente quer que as pessoas que moram lá percebam que é possível realizar os sonhos, dar a volta por cima, conseguir ter oportunidade de fazer o que se quer, o que se sonha", pontua o cantor.Embora tenha sido formado em 2019, o trio começou a ganhar projeção nacional em 2023, com o lançamento do primeiro EP. No ano seguinte, lançou o álbum de estreia, Os Garotin de São Gonçalo, que venceu o Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa.Para Guima, a distinção foi "inesperada" e aumentou a responsabilidade. "O Grammy mexeu com a gente, deu uma responsabilidade, mas continuamos sendo os mesmos, porque a nossa essência é fazer música boa", analisa.Em Lisboa, o espetáculo realiza-se no LAV. No Porto, a apresentação terá lugar na Casa da Música. Os bilhetes estão à venda nos locais habituais. A turnê europeia do Garotin começa em Paris, no dia 13 de setembro, e segue por Bruxelas (15), Amsterdã (17), Berlim (18), Londres (19), Dublin (20), Madrid (26), Zurique (27) e Barcelona (29).amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Daniela Mercury inicia turnê em Portugal na próxima semana com nove shows.Titãs voltam a Portugal para shows em Lisboa e Porto em outubro