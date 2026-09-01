Uma das métricas de sucesso de uma obra é a repercussão. No caso do teatro, ter todas as sessões esgotadas é a confirmação de aclamação público, ainda mais sobre um tema que mais pode prender as pessoas em casa do que o contrário: os algoritmos.A obra O Algoritmo, criada pelo brasileiro Miguel Thiré e pelo português Michel Simeão, volta com uma nova temporada em setembro. Desta vez, a Sociedade Filarmónica João Rodrigues Cordeiro acolhe a peça. A estreia será no dia 25 de setembro de 2026. Com duração de 100 minutos, O Algoritmo parte de uma questão: como funcionam os algoritmos que influenciam nossas escolhas e como é possível inverter essa lógica no palco? "O espetáculo explora o poder de sedução dos sistemas algorítmicos, que nos oferecem exatamente aquilo que queremos ver, captando a nossa atenção enquanto, simultaneamente, nos isolam", destaca a sinopse.Tanto Miguel quanto Michel são nomes de destaque no teatro imersivo. Michel Simeão é o criador de sucessos como O Convento e O Jogo do Diabo, sendo reconhecido por sua capacidade de desenvolver dispositivos cênicos de forte impacto sensorial e narrativo.Já o brasileiro Miguel Thiré é o criador da técnica dos Jogos de Escuta, base do processo de criação de O Algoritmo, e foi responsável pelo aclamado espetáculo imersivo Alice, o Outro Lado da História. Os criadores ressaltam que o Beato Innovation District é o local ideal para a apresentação, por ser “um dos polos mais dinâmicos e atrativos da cidade, onde inovação, criatividade, tecnologia e cultura se cruzam em um mesmo território”.As sessões ocorrem sempre às sextas-feiras e aos sábados, às 21h30, e aos domingos, às 18h. O espetáculo tem duração de 100 minutos e é recomendado para maiores de 16 anos. Os ingressos custam 28 euros..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Após sucesso no Brasil, peça 'O Filho' terá estreia em Portugal em novembro.Após temporada esgotada no ano passado, peça dirigida por Fábio Porchat volta a Portugal em setembro