Depois de uma temporada de sucesso no Brasil, a peça 'O Filho', do dramaturgo e cineasta francês Florian Zeller, já tem data para chegar a Portugal. Dirigido por Léo Stefanini, o espetáculo terá uma turnê na terrinha em novembro, quando terá datas no Theatro Circo, em Braga, no dia 25 e no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, no dia 27. Os ingressos já estão disponíveis para venda. A montagem reúne um elenco formado por Maria Flor, Gabriel Braga Nunes, Bruna Miglioranza, Andreas Trotta, Léo Stefanini e Luciano Schwab. A trama acompanha Nicolas, um adolescente de 16 anos que enfrenta sinais de depressão e decide deixar a casa da mãe para viver com o pai após a separação dos pais, numa tentativa de reencontrar estabilidade emocional.Considerada uma das obras mais marcantes de Zeller, O Filho já foi montada em mais de 20 países e ganhou adaptação para o cinema. O texto aborda temas como saúde mental, adolescência e relações familiares, explorando as dificuldades enfrentadas por pais e filhos diante do sofrimento psicológico. A peça integra a trilogia familiar do autor francês, que inclui também O Pai e A Mãe.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppEsta é a segunda obra de Florian Zeller dirigida por Léo Stefanini. A primeira foi O Pai, espetáculo que levou mais de 120 mil espectadores aos teatros brasileiros e rendeu ao ator Fúlvio Stefanini o Prêmio Shell de Melhor Ator. Segundo o diretor, o interesse por O Filho surgiu ainda em 2018 e ganhou força após o tamanho reconhecimento recebido pela montagem anterior.Os ingressos para ambas apresentações já estão disponíveis para venda e podem ser adquiridos através deste link. As entradas variam entre os €13 e os €42. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Ator Pedro Cardoso volta aos palcos de Lisboa com monólogo sobre o absurdo de nascer.Xenofobia crescente em Portugal é "muito estúpido", diz Gregório Duvivier