O que há de bom. Fim de semana tem noite de Santo Antônio, festa da Fábrica Braço de Prata e estreia do Brasil

Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. Para os próximos dias, destacamos a grande noite de Santo Antônio nesta sexta (12) - a mais animada do calendário lisboeta -; o show de Álvaro Lancellotti no àCapela, para quem quiser uma sexta mais tranquila; e a festa de 19 anos da Fábrica Braço de Prata no sábado (13), com entrada livre, cartaz recheado de brasilidades e telão para a estreia da Seleção na Copa do Mundo 2026.A edição semanal da 'O que há de bom' está no ar!Noite de Santo AntônioAmanhã, sexta-feira (12), Lisboa vira uma festa. É a véspera do dia de Santo Antônio - padroeiro da cidade e o santo mais querido do calendário popular português - e a tradição manda que as ruas dos bairros históricos se transformem num grande arraial a céu aberto, com sardinha na brasa, música pimba, vinho verde e bailarico madrugada adentro. Alfama, Graça, Mouraria, Bica, Madragoa - a cidade inteira entra em modo de festa e o difícil é não encontrar arraial por onde se anda.Para os brasileiros que moram em Portugal, é uma das experiências mais marcantes do ano: algo entre o carnaval e as festas juninas, mas com identidade própria e um calor de comunidade que só Lisboa sabe fazer. A entrada é gratuita na esmagadora maioria dos arraiais e o consumo fica por conta de cada um. A dica é ir cedo, comer sardinha, beber devagar (e neste calor, intercalando com água) e deixae a noite acontecer.Quando? Sexta-feira (12), a noite todaOnde? Bairros históricos de Lisboa - Alfama, Graça, Mouraria, Bica e muitos outros Preço: Entrada gratuitaÁlvaro Lancellotti no àCapelaPara quem quiser uma sexta (12) em volume mais baixo o àCapela Live Arts&Bar, no MACAM, em Alcântara, recebe às 21h30 o cantor e compositor brasileiro Álvaro Lancellotti, que apresenta em formato trio pela primeira vez o repertório completo do álbum "Arruda, Alfazema e Guiné". Lançado em 2024 pela label norte-americana Amor in Sound - com o vinil esgotado desde o lançamento -, o disco mergulha nas culturas afro-brasileiras e na filosofia do yoga, com uma sonoridade que evoca as cantigas de terreiro e a tropicália experimental dos anos 60.No palco, Lancellotti será acompanhado por Bartolo na guitarra e Juninho Ibituruna na percussão. A setlist inclui também temas de discos anteriores e uma canção inédita.Quando? Sexta-feira (12), às 21h30Onde? àCapela Live Arts&Bar - MACAM, Rua da Junqueira 76, LisboaPreço: €16, disponíveis neste linkClique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Fábrica Braço de Prata - 19 anosNo sábado (13) - dia de Santo Antônio e data de estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026 -, a Fábrica Braço de Prata completa 19 anos com uma festa à altura, das 17h às 3h da manhã, com entrada livre. O cartaz do Ministério Paralelo da Cultura é generoso: Soul Gospel Project, Qui Nem Jiló, Baile de Forró, Big Band Feeling Jazz Orchestra, Beija Flor Sound System, Afro Mande Band, Caetano Nervoso, Cachupa Psicadélica e muitos outros nomes dividem várias salas e palcos do espaço de Marvila. Tem ainda musical para crianças, sala para brincar, livraria e comidas.E para o momento mais aguardado pelos brasileiros: a Fábrica monta telão para o jogo Brasil x Marrocos, a estreia da Seleção na Copa. Uma festa dentro da festa - com entrada livre, na noite de Santo Antônio, num dos espaços culturais mais queridos de Lisboa. Dificilmente vai ter programa melhor do que este no sábado.Quando? Sábado (13), das 17h às 3hOnde? Fábrica Braço de Prata, Rua da Fábrica do Material de Guerra 1, Marvila, LisboaPreço: Entrada livre.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Onde assistir à Copa do Mundo com os amigos? Lisboa terá espaços ao ar livre para acompanhar os jogos.A Copa do Mundo vem aí. Confira onde ver os jogos do Brasil na televisão em Portugal