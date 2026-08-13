É bem verdade que o acontecimento mais esperado da semana já passou - com a passagem do eclipse por Portugal na última quarta-feira (12) - mas o fim de semana em Lisboa ainda reserva outras atrações. Entre os principais destaques estão o show de Júlia Mestre ainda nesta quinta (13) na Casa Capitão; a segunda edição da Roda do Viva o Samba no Cavo Rooftop na sexta (14); e a abertura, no domingo (16), do ciclo de cinema de Wong Kar Wai no Medeia Nimas, com cópias restauradas em 4K de algumas das obras mais bonitas do cinema contemporâneo.A edição semanal da 'O que há de bom' está no ar!Júlia Mestre na Casa CapitãoAinda hoje (13), às 21h30, a Casa Capitão recebe Júlia Mestre - uma das vozes mais celebradas da nova música brasileira. Conhecida inicialmente como integrante do Bala Desejo, grupo vencedor do Grammy Latino de Melhor Álbum Pop em Língua Portuguesa em 2022, a cantora, compositora e multi-instrumentista carioca consolidou nos últimos anos uma trajetória solo consistente. O mais recente álbum, "Maravilhosamente Bem", lançado em 2025, rendeu-lhe duas indicações ao Grammy Latino. Canções suas já foram gravadas por Gilsons, ANAVITÓRIA e Ivete Sangalo.Em Lisboa, o show é em formato intimista - o tipo de programa que a Casa Capitão faz muito bem. Depois daqui, Júlia segue para o Vodafone Paredes de Coura no sábado (15), onde divide a programação do último dia do festival com M.I.A., Thundercat e Bloc Party. Os ingressos para Lisboa custam €24.Quando? Hoje, quinta-feira (13), às 21h30 Onde? Casa Capitão, Rua do Grilo 119, Lisboa Preço: €24Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Roda do Viva o Samba no Cavo RooftopNa sexta-feira (14), a partir das 17h, o Cavo Rooftop recebe a segunda edição da Roda do Viva o Samba - e a festa desta vez tem motivo duplo: o coletivo celebra a notícia de que vai levar o samba a Cabo Verde, levando a música brasileira a mais uma paragem pelo mundo, e festeja o aniversário de Adelaide, a "Tia de Lisboa" do grupo. Para a ocasião, o Baile da Sereia traz axé à roda e o DJ Swingueiro comanda a pista. São 700 ingressos de entrada livre disponíveis para retirada.Quem acompanhou a inauguração do Cavo Rooftop há algumas semanas - que o DN Brasil noticiou - sabe bem o que esperar: vista para o Tejo, tambores e uma energia do samba ao ar livre que o Viva o Samba Lisboa, presente na cidade desde 2002, entrega como poucos.Quando? Sexta-feira (14), a partir das 17h Onde? Cavo Rooftop, Terminal de Cruzeiros de Lisboa Preço: Entrada livreCiclo Wong Kar Wai no Medeia NimasNo domingo (16), às 22h, o Medeia Nimas abre o ciclo dedicado a Wong Kar Wai - um dos cineastas mais singulares e influentes do cinema contemporâneo. A primeira sessão traz "In the Mood for Love" (2000), em cópia restaurada 4K, um dos filmes mais belos já feitos sobre o desejo não dito e a melancolia do que nunca acontece. O ciclo segue até 9 de setembro, com obras como "Chungking Express" (21/08), "Happy Together" (29/08) e "2046" (8/09) - um percurso pela filmografia completa do diretor nascido em Xangai e criado em Hong Kong, todas em cópias restauradas sob supervisão do próprio.Para quem nunca viu Wong Kar Wai numa sala de cinema - ou quer rever numa cópia à altura - esta é a oportunidade. A Film Comment já escreveu que "depois de Godard, é o que o cinema poderia ser, deveria ser, e finalmente é."Quando? Primeira sessão domingo (16), às 22h; ciclo até 9 de setembroOnde? Cinema Medeia Nimas (Avenida 5 Outubro)Preço: €6 - €8Até semana que vem! nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Gilberto Gil e relação entre Brasil e Portugal. "Nos queremos cada vez mais, de forma cada vez mais profunda".Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira