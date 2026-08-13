Ponte 25 de abril, que liga Lisboa à Margem Sul do Tejo.
Ponte 25 de abril, que liga Lisboa à Margem Sul do Tejo.Foto: Orlando Almeida / Global Imagens
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O que há de bom. Fim de semana em Lisboa tem show de Júlia Mestre, roda de samba e filmes de Wong Kar Wai

As dicas do seu fim de semana selecionadas pela equipe do DN Brasil.
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É bem verdade que o acontecimento mais esperado da semana já passou - com a passagem do eclipse por Portugal na última quarta-feira (12) - mas o fim de semana em Lisboa ainda reserva outras atrações. Entre os principais destaques estão o show de Júlia Mestre ainda nesta quinta (13) na Casa Capitão; a segunda edição da Roda do Viva o Samba no Cavo Rooftop na sexta (14); e a abertura, no domingo (16), do ciclo de cinema de Wong Kar Wai no Medeia Nimas, com cópias restauradas em 4K de algumas das obras mais bonitas do cinema contemporâneo.

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Júlia Mestre na Casa Capitão

Ainda hoje (13), às 21h30, a Casa Capitão recebe Júlia Mestre - uma das vozes mais celebradas da nova música brasileira. Conhecida inicialmente como integrante do Bala Desejo, grupo vencedor do Grammy Latino de Melhor Álbum Pop em Língua Portuguesa em 2022, a cantora, compositora e multi-instrumentista carioca consolidou nos últimos anos uma trajetória solo consistente. O mais recente álbum, "Maravilhosamente Bem", lançado em 2025, rendeu-lhe duas indicações ao Grammy Latino. Canções suas já foram gravadas por Gilsons, ANAVITÓRIA e Ivete Sangalo.

Em Lisboa, o show é em formato intimista - o tipo de programa que a Casa Capitão faz muito bem. Depois daqui, Júlia segue para o Vodafone Paredes de Coura no sábado (15), onde divide a programação do último dia do festival com M.I.A., Thundercat e Bloc Party. Os ingressos para Lisboa custam €24.

Quando? Hoje, quinta-feira (13), às 21h30

Onde? Casa Capitão, Rua do Grilo 119, Lisboa

Preço: €24

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Roda do Viva o Samba no Cavo Rooftop

Na sexta-feira (14), a partir das 17h, o Cavo Rooftop recebe a segunda edição da Roda do Viva o Samba - e a festa desta vez tem motivo duplo: o coletivo celebra a notícia de que vai levar o samba a Cabo Verde, levando a música brasileira a mais uma paragem pelo mundo, e festeja o aniversário de Adelaide, a "Tia de Lisboa" do grupo. Para a ocasião, o Baile da Sereia traz axé à roda e o DJ Swingueiro comanda a pista. São 700 ingressos de entrada livre disponíveis para retirada.

Quem acompanhou a inauguração do Cavo Rooftop há algumas semanas - que o DN Brasil noticiou - sabe bem o que esperar: vista para o Tejo, tambores e uma energia do samba ao ar livre que o Viva o Samba Lisboa, presente na cidade desde 2002, entrega como poucos.

Quando? Sexta-feira (14), a partir das 17h

Onde? Cavo Rooftop, Terminal de Cruzeiros de Lisboa

Preço: Entrada livre

Ciclo Wong Kar Wai no Medeia Nimas

No domingo (16), às 22h, o Medeia Nimas abre o ciclo dedicado a Wong Kar Wai - um dos cineastas mais singulares e influentes do cinema contemporâneo. A primeira sessão traz "In the Mood for Love" (2000), em cópia restaurada 4K, um dos filmes mais belos já feitos sobre o desejo não dito e a melancolia do que nunca acontece. O ciclo segue até 9 de setembro, com obras como "Chungking Express" (21/08), "Happy Together" (29/08) e "2046" (8/09) - um percurso pela filmografia completa do diretor nascido em Xangai e criado em Hong Kong, todas em cópias restauradas sob supervisão do próprio.

Para quem nunca viu Wong Kar Wai numa sala de cinema - ou quer rever numa cópia à altura - esta é a oportunidade. A Film Comment já escreveu que "depois de Godard, é o que o cinema poderia ser, deveria ser, e finalmente é."

Quando? Primeira sessão domingo (16), às 22h; ciclo até 9 de setembro

Onde? Cinema Medeia Nimas (Avenida 5 Outubro)

Preço: €6 - €8

Até semana que vem!

nuno.tibirica@dn.pt

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
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