Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. O primeiro fim de semana de agosto chega com música para todos os ouvidos: no sábado (1), a histórica banda paulista Ratos de Porão toca no LAV - Lisboa ao Vivo, e a orquestra argentina La Delio Valdez apresenta sua cumbia arrebatadora na Casa Capitão. No domingo (2), David Guetta leva ao Parque Papa Francisco, em Loures, a "The Monolith Tour" - um dos shows mais aguardados do verão europeu.A edição semanal da 'O que há de bom' está no ar!Ratos de Porão no LAVNo sábado (1), o LAV - Lisboa ao Vivo recebe uma das bandas mais importantes da história do rock brasileiro: os Ratos de Porão, formados em São Paulo em 1981 - quando o Brasil ainda vivia os últimos anos da ditadura militar - e que há mais de quatro décadas seguem como uma das vozes mais contundentes do punk hardcore do continente. A noite tem abertura de portas às 20h e início do show às 21h, com a banda portuguesa Simbiose na primeira parte.A banda chega com "Necropolítica" na bagagem - disco lançado em 2023 que quebrou quase uma década sem material inédito e que dialoga com os clássicos do repertório histórico num alinhamento que percorre mais de quarenta anos de intervenção sonora. Para quem cresceu ouvindo "Crucificados Pelo Sistema" ou "Brasil", ou simplesmente quer ver de perto o que quatro décadas de resistência soam quando amplificadas, este é o programa do sábado. Os ingressos custam €25.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppQuando? Sábado (1), abertura de portas às 20h, início às 21hOnde? LAV - Lisboa ao Vivo, Av. Marechal Gomes da Costa 29, LisboaPreço: €25La Delio Valdez na Casa CapitãoTambém no sábado (1), às 21h, a Casa Capitão recebe La Delio Valdez - orquestra argentina de cumbia com 15 músicos em palco e seis Prêmios Gardel no currículo. Fundada em 2009, a banda funde recursos da tradição andina, da salsa, do rock, do jazz e do reggae para criar um som ao mesmo tempo tradicional e moderno, com uma teatralidade e uma potência que remetem às grandes orquestras caribenhas dos anos 50.Para quem está em Lisboa e quer uma noite de ritmo, dança e música latino-americana de alto nível - e sem precisar ir muito longe - a Casa Capitão raramente erra. Os ingressos custam a partir de €23,80.Quando? Sábado (1), às 21h, portas às 20h30Onde? Casa Capitão, Rua do Grilo 119, LisboaPreço: A partir de €23,80, à venda na DICEDavid Guetta no Parque Papa FranciscoNo domingo (2), o Parque Papa Francisco, em Loures, recebe David Guetta com a "The Monolith Tour" - um espetáculo de grande escala concebido como experiência imersiva, com música, cenografia, luz, vídeo e efeitos especiais. As portas abrem às 18h, com atuações de Tiago Cruz, Maesic e Layla Benitez antes da entrada do DJ francês, prevista para as 21h30. São esperadas mais de 30 mil pessoas de mais de 40 nacionalidades.Para chegar sem stress, a organização recomenda transporte público: a estação de Sacavém, na linha CP, é o acesso mais direto ao recinto, com comboios regulares a partir do Oriente. No final do show, há partidas de regresso às 21h41, 22h41 e 23h41. Os últimos ingressos ainda estão disponíveis por valores que vão dos €85 aos €125.Quando? Domingo (2), portas às 18h, David Guetta às 21h30Onde? Parque Papa Francisco, Bobadela, LouresPreço: €85 - €125, disponíveis neste link. Até semana que vem!nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Sente saudades do rock brasileiro? Estes são alguns shows para não perder.Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira