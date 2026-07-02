Christiane Jatahy e Wagner Moura.
Christiane Jatahy e Wagner Moura.Foto: Paulo Spranger
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O que há de bom. Fim de semana em Lisboa tem peça de Wagner Moura, Tulipa Ruiz e conversa com Aline Paes

As dicas dos próximos dias recomendadas pela equipe do DN Brasil.
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Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. Para os próximos dias, destacamos a conversa de Aline Paes com Ivan Lima na FNAC Chiado ainda hoje à tarde, Tulipa Ruiz em show intimista na BOTA na sexta (3) à noite, e a peça "Um Julgamento", projeto de Christiane Jatahy e Wagner Moura no CCB, de sexta a domingo.

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Aline Paes na FNAC Chiado

Ainda hoje, quinta-feira (2), às 18h30, a cantora brasileira Aline Paes recebe o historiador e pesquisador Ivan Lima na FNAC Chiado para uma conversa aberta ao público e de entrada livre, dentro do ciclo FNAC Talks. A artista está em Lisboa para a sua Euro Tour 2026, dedicada a um projeto muito especial: a celebração dos 60 anos dos Afro-Sambas, o disco icônico de Vinicius de Moraes e Baden Powell, que Aline revisita com leitura própria, atravessada pelo jazz e pelas suas raízes afro-brasileiras.

Ivan Lima é historiador, doutorando pela Universidade do Porto e criador do projeto "O Que Cresci Ouvindo" - já apresentado no DN Brasil -, que cruza história e memória musical brasileira. A conversa promete ser um encontro entre música e história, com a obra dos Afro-Sambas como pano de fundo.

Quando? Hoje, quinta-feira (2), às 18h30

Onde? FNAC Chiado, Lisboa

Preço: Entrada livre

Tulipa Ruiz na BOTA

Na sexta-feira (3), a BOTA, nos Anjos, recebe Tulipa Ruiz para uma segunda sessão em Lisboa - a primeira, na véspera, esgotou. Em formato acústico e intimista, a cantora e compositora paulista sobe ao palco acompanhada pelo irmão Gustavo Ruiz na guitarra, num show em que a voz é o fio condutor e os temas emblemáticos da carreira ganham versões mais próximas de como foram criados originalmente.

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Com uma trajetória que passa por álbuns como "Efêmera" - eleito pela Rolling Stone USA entre os melhores álbuns latinos da década - e "Dancê", vencedor do Grammy Latino de Melhor Álbum Pop, Tulipa é uma das vozes mais inventivas da música brasileira contemporânea. Para quem perdeu ontem, esta é a última chance em Lisboa.

Quando? Sexta-feira (3), às 21h

Onde? BOTA, Anjos, Lisboa

Preço: €20, mais informações neste link.

Um Julgamento - Wagner Moura no CCB

De sexta (3) a domingo (5), o Grande Auditório do CCB recebe "Um Julgamento" - e o nome de Wagner Moura no cartaz já é motivo suficiente para prestar atenção. O ator baiano, reconhecido internacionalmente por Narcos, Sergio e Guerra Civil, e vencedor do prêmio de melhor ator em Cannes ano passado por "O Agente Secreto", chega ao palco do CCB num projeto que criou a quatro mãos com a diretora Christiane Jatahy, inspirado em "Um Inimigo do Povo", de Henrik Ibsen.

A peça transforma o teatro num tribunal: as personagens revisitam acontecimentos do passado e é o público quem decide o veredito final. Os temas - ecologia, a relação entre política e ciência, fake news e ameaças à democracia - soam urgentes num momento em que, como o próprio Wagner disse ao DN Brasil no ano passado, muitos regimes "querem acabar com arte, artista, universidade, jornalismo".

No elenco, além de Moura, estão Danilo Grangheia e Julia Bernat, com participação em vídeo de Marjorie Estiano e Jonas Bloch. Uma coprodução do CCB com o Festival d'Avignon, o Holland Festival e o Edinburgh International Festival. Atenção: os ingressos já estão esgotados, mas vale monitorar cancelamentos na bilheteria do CCB ou nas redes sociais, onde podem encontrar pessoas que já não possam ir à peça.

Quando? Sexta (3) às 20h, sábado (4) às 19h, domingo (5) às 17h

Onde? Grande Auditório do CCB, Lisboa

Preço: Esgotado - acompanhar cancelamentos na bilheteria do CCB

Até semana que vem!

nuno.tibirica@dn.pt

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
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