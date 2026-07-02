Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. Para os próximos dias, destacamos a conversa de Aline Paes com Ivan Lima na FNAC Chiado ainda hoje à tarde, Tulipa Ruiz em show intimista na BOTA na sexta (3) à noite, e a peça "Um Julgamento", projeto de Christiane Jatahy e Wagner Moura no CCB, de sexta a domingo.A edição semanal da 'O que há de bom' está no ar!Aline Paes na FNAC ChiadoAinda hoje, quinta-feira (2), às 18h30, a cantora brasileira Aline Paes recebe o historiador e pesquisador Ivan Lima na FNAC Chiado para uma conversa aberta ao público e de entrada livre, dentro do ciclo FNAC Talks. A artista está em Lisboa para a sua Euro Tour 2026, dedicada a um projeto muito especial: a celebração dos 60 anos dos Afro-Sambas, o disco icônico de Vinicius de Moraes e Baden Powell, que Aline revisita com leitura própria, atravessada pelo jazz e pelas suas raízes afro-brasileiras.Ivan Lima é historiador, doutorando pela Universidade do Porto e criador do projeto "O Que Cresci Ouvindo" - já apresentado no DN Brasil -, que cruza história e memória musical brasileira. A conversa promete ser um encontro entre música e história, com a obra dos Afro-Sambas como pano de fundo.Quando? Hoje, quinta-feira (2), às 18h30Onde? FNAC Chiado, LisboaPreço: Entrada livreTulipa Ruiz na BOTANa sexta-feira (3), a BOTA, nos Anjos, recebe Tulipa Ruiz para uma segunda sessão em Lisboa - a primeira, na véspera, esgotou. Em formato acústico e intimista, a cantora e compositora paulista sobe ao palco acompanhada pelo irmão Gustavo Ruiz na guitarra, num show em que a voz é o fio condutor e os temas emblemáticos da carreira ganham versões mais próximas de como foram criados originalmente.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Com uma trajetória que passa por álbuns como "Efêmera" - eleito pela Rolling Stone USA entre os melhores álbuns latinos da década - e "Dancê", vencedor do Grammy Latino de Melhor Álbum Pop, Tulipa é uma das vozes mais inventivas da música brasileira contemporânea. Para quem perdeu ontem, esta é a última chance em Lisboa.Quando? Sexta-feira (3), às 21hOnde? BOTA, Anjos, LisboaPreço: €20, mais informações neste link. Um Julgamento - Wagner Moura no CCBDe sexta (3) a domingo (5), o Grande Auditório do CCB recebe "Um Julgamento" - e o nome de Wagner Moura no cartaz já é motivo suficiente para prestar atenção. O ator baiano, reconhecido internacionalmente por Narcos, Sergio e Guerra Civil, e vencedor do prêmio de melhor ator em Cannes ano passado por "O Agente Secreto", chega ao palco do CCB num projeto que criou a quatro mãos com a diretora Christiane Jatahy, inspirado em "Um Inimigo do Povo", de Henrik Ibsen.A peça transforma o teatro num tribunal: as personagens revisitam acontecimentos do passado e é o público quem decide o veredito final. Os temas - ecologia, a relação entre política e ciência, fake news e ameaças à democracia - soam urgentes num momento em que, como o próprio Wagner disse ao DN Brasil no ano passado, muitos regimes "querem acabar com arte, artista, universidade, jornalismo". No elenco, além de Moura, estão Danilo Grangheia e Julia Bernat, com participação em vídeo de Marjorie Estiano e Jonas Bloch. Uma coprodução do CCB com o Festival d'Avignon, o Holland Festival e o Edinburgh International Festival. Atenção: os ingressos já estão esgotados, mas vale monitorar cancelamentos na bilheteria do CCB ou nas redes sociais, onde podem encontrar pessoas que já não possam ir à peça.Quando? Sexta (3) às 20h, sábado (4) às 19h, domingo (5) às 17hOnde? Grande Auditório do CCB, LisboaPreço: Esgotado - acompanhar cancelamentos na bilheteria do CCBAté semana que vem!nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Wagner Moura diz que vitória de Flávio Bolsonaro nas eleições brasileiras de outubro seria "uma tragédia".Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira