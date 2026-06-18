O que há de bom. Fim de semana em Lisboa tem ciclo de cinema brasileiro, jogo da seleção e Rock in Rio

Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. Para os próximos dias, destacamos a festa "Vai Brasil" nesta sexta (19), com show de Gustavo Lins e transmissão do jogo Brasil x Haiti no telão gigante; o início do Rock in Rio Lisboa, e a abertura do ciclo Cinema Novo Brasileiro no Cinema Nimas, já nesta noite de quinta (18), com a presença de Marina Person.A edição semanal da 'O que há de bom' está no ar!Cinema Novo Brasileiro no Medeia NimasNesta quinta (18), às 19h, o Cinema Nimas, no Saldanha, abre as portas para um dos ciclos mais especiais do ano para quem gosta de cinema brasileiro: "Cinema Novo Brasileiro - Trajectórias", com cópias restauradas de clássicos do movimento que revolucionou o cinema latino-americano nos anos 60. A sessão de abertura traz "São Paulo Sociedade Anônima" (1965), de Luiz Sérgio Person, com a presença da cineasta Marina Person, filha do diretor, que conversa sobre o filme após a exibição.O ciclo segue até 27 de junho, com obras-primas de nomes como Glauber Rocha ("Deus e o Diabo na Terra do Sol"), Joaquim Pedro de Andrade ("Macunaíma"), Carlos Diegues ("Bye Bye Brasil") e Leon Hirszman, entre outros - um raro panorama do movimento que reinventou a linguagem do cinema brasileiro e ganhou repercussão internacional. Os ingressos são vendidos por sessão, na bilheteria do cinema ou neste linkQuando? Sessão de abertura hoje, quinta (18), às 19h; ciclo segue até 27 de junhoOnde? Cinema Medeia Nimas, na Avenida 5 de outubro, Saldanha.Preço: €6 - €8Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppVai Brasil - festa com jogo no telãoJá na sexta-feira (19), o Lisbon S.T.A.G.E - Events Hall, no Parque das Nações, promete uma noitada daquelas para os brasileiros que moram em Lisboa: a festa "Vai Brasil" recebe o pagodeiro Gustavo Lins, em programação que inclui ainda show de Wagner Lemos e convidados, além dos sets de DJ Viviane Campos e DJ Malukin.O grande momento, porém, é a transmissão ao vivo no telão gigante do jogo Brasil x Haiti, às 1h30 da manhã, com a seleção buscando a primeira vitória na Copa do Mundo de 2026. A festa vai das 22h às 5h.Quando? Sexta-feira (19), das 22h às 5h; jogo no telão às 1h30Onde? Lisbon S.T.A.G.E - Events Hall, Av. Aquilino Ribeiro Machado 74, Parque das Nações, LisboaPreço: A partir de €18,50 - disponíveis neste link.Rock in Rio LisboaE não dá para fugir do maior nome do fim de semana: o Rock in Rio Lisboa começa no sábado (20), com Katy Perry como cabeça de cartaz de uma noite que reúne ainda Charlie Puth, Pedro Sampaio, Calema, Alok e Bárbara Bandeira, entre outros. O festival segue até o final do mês, com mais duas datas - 21 e 27 de junho - mas é este sábado que abre oficialmente a edição lisboeta de 2026 no Parque da Bela Vista.Para quem gosta de rock mais pesado, vale guardar o domingo (21) na agenda: Linkin Park encabeça o cartaz, ao lado de Sepultura, Cypress Hill e Sam the Kid com orquestra. Quando? Sábado (20); festival segue até 27 de junhoOnde? No Parque TejoAté semana que vem!.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Onde assistir à Copa do Mundo com os amigos? Lisboa terá espaços ao ar livre para acompanhar os jogos.A Copa do Mundo vem aí. Confira onde ver os jogos do Brasil na televisão em Portugal