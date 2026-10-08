Mais um final de semana chegando com cara de verão. O outono já começou oficialmente, mas só no calendário. Em Lisboa, o calor continua e é um convite para sair de casa. O DN Brasil selecionou alguns dos melhores eventos deste final de semana na capital portuguesa e, como sempre, para todos os gostos. O que há de bom está no ar!Peça de teatro O AlgoritmoÉ muito difícil escrever sobre esta peça sem spoilers, mas posso dizer que é um teatro diferente de tudo que já vi, mesmo entre os imersivos. É o tipo de arte que te faz ficar pensando e refletindo por dias, principalmente sobre o estrago que o consumo excessivo de redes sociais causa na vida das pessoas e na forma como nos relacionamos. Vale cada minuto (principalmente porque celulares - ou telemóveis - não são permitidos durante a apresentação). Leia mais aqui.Quando? Sextas a domingos, até o final deste mês.Onde? Sociedade Filarmónica João Rodrigues Cordeiro (Rua da Fé 46A, Lisboa)Preço: €28, incluindo dois copos de vinho.Brasil Origem WeekA segunda edição do Brasil Origem Week na capital começa nesta sexta-feira e segue até domingo, com entrada gratuita e muitas atrações. Além dos variados sabores brasileiros, vai ter show de culinária, apresentações musicais, fóruns e exposição de arte e fotografia. Contamos tudo aqui.Quando? De sexta a domingo, das 10:00 às 20:00.Onde? Cordoaria Nacional, em BelémPreço: Entrada gratuita.MC Luanna em LisboaA cantora baiana MC Luanna está em sua primeira turnê internacional e não deixou Lisboa de fora. A artista se apresenta no MIL esta sexta-feira, a partir das 22:00. "Mulher negra, brasileira, originária da favela, dá pódio às mulheres e protagonismo às minorias", se define a cantora. O show terá como destaque o novo álbum "Irrefutável", que reforça a identidade da artista dentro do rap e do funk, explorando temas como amor, autoestima, sexualidade, relações e independência.Quando? Sexta, a partir das 22:00Onde? Festival MIL, na Casa CapitãoPreço: €12,98 antecipado e online.Festa Nordestina em LisboaO bloco Boi Tabaco promove mais um evento para os amantes da cultura nordestina. Desta vez, a festa Coração de Boi celebra justamente o Dia do Nordestino, que é comemorado no dia 8 de outubro. Entre as 12h e a 1h, o brega dá o tom de uma programação que reúne música ao vivo e DJs, com apresentações de Colar de Rapariga, Xuliana, Ruiva do Babado e Gusguz, além de expositores de moda, artesanato e gastronomia típica da região. Imperdível!Quando? De sexta a domingo, das 10:00 às 20:00.Onde? IDB Rooftop, Praça José Queirós 1, 1800-237 LisboaPreço: Entrada gratuita.Exclusive Os Cabides na Fábrica Braço de PrataA Fábrica Braço de Prata recebe um show especial da banda brasileira Exclusive Os Cabides. O grupo se apresentou recentemente na Casa Capitão e foi sucesso. A apresentação integra a primeira turnê europeia do grupo, que também passou pelo Porto e por Guimarães, além de outras cidades de Portugal e da Espanha. Em Lisboa, a banda apresenta músicas de diferentes momentos de sua discografia, com destaque para o EP Feliz e triste ao mesmo tempo, lançado neste ano.Quando? De sexta a domingo, das 10:00 às 20:00.Onde? IDB Rooftop, Praça José Queirós 1, 1800-237 LisboaPreço: Entrada gratuita.Semana que vem o Nuno está de volta e a coluna também!.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Brasil Origem Week em Lisboa quer mostrar que "não existe uma única gastronomia brasileira, mas muitas".Um dia após Coala Festival, Marina Sena anuncia turnê europeia com shows em Lisboa e no Porto