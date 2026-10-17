O Navio-Escola Brasil vai passar por Portugal durante a sua 40ª Viagem de Instrução de Guardas-Marinha (XL VIGM). Nos próximos dias 21 e 22 de outubro, a embarcação vai estar aberta para visitas, gratuitas, no Porto de Lisboa, das 13h às 17h.A bordo do navio estão 140 Guardas-Marinha (GM) em formação na Escola Naval, além de 18 GM estrangeiros convidados, representando os seguintes países: Argentina, Bolívia, Canadá, Chile, China, Equador, França, Índia, Itália, Japão, México, Nigéria, Paraguai, Peru, Portugal, Reino Unido, Turquia e Uruguai.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Em nota enviada ao DN Brasil, a Marinha explica que a viagem "tem o propósito de complementar, com ênfase na experiência prática, os conhecimentos teóricos adquiridos durante o ciclo escolar, aprimorar a formação profissional e cultural dos futuros oficiais e representar o País e a Marinha nos portos visitados, promovendo o estreitamento dos laços de amizade com as nações amigas".Durante os dois dias aberto ao público, os visitantes vão poder ver de perto a estrutura do navio, o trabalho feito na embarcação, além de conversar com a tripulação.Ao todo, ao longo desta viagem, o Navio-Escola visitará 17 portos em 14 países, além de escalas no Brasil, passando por Cabo Verde, Espanha, Grécia, Turquia, Itália, França, Alemanha, Países Baixos, Reino Unido, Portugal, Estados Unidos, México e Colômbia..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Rede de pizzarias Di Blasi chega a Portugal com meta de abrir mais cinco filiais em dois anos.Balm labial Carmed ganha versão em Portugal e marca primeira empreitada da Cimed fora do Brasil