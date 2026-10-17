Navio-Escola Brasil realiza a 40ª Viagem de Instrução de Guardas-Marinha (XL VIGM).
Navio-Escola Brasil realiza a 40ª Viagem de Instrução de Guardas-Marinha (XL VIGM).Foto: Marinha do Brasil
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Navio-escola da Marinha do Brasil atraca em Lisboa com dois dias de visita aberta ao público

Parada na capital portuguesa faz parte da formação da nova turma de Guardas-Marinha. Visitas poderão ser feitas nos dias 21 e 22 de outubro, gratuitas.
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O Navio-Escola Brasil vai passar por Portugal durante a sua 40ª Viagem de Instrução de Guardas-Marinha (XL VIGM). Nos próximos dias 21 e 22 de outubro, a embarcação vai estar aberta para visitas, gratuitas, no Porto de Lisboa, das 13h às 17h.

A bordo do navio estão 140 Guardas-Marinha (GM) em formação na Escola Naval, além de 18 GM estrangeiros convidados, representando os seguintes países: Argentina, Bolívia, Canadá, Chile, China, Equador, França, Índia, Itália, Japão, México, Nigéria, Paraguai, Peru, Portugal, Reino Unido, Turquia e Uruguai.

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Em nota enviada ao DN Brasil, a Marinha explica que a viagem "tem o propósito de complementar, com ênfase na experiência prática, os conhecimentos teóricos adquiridos durante o ciclo escolar, aprimorar a formação profissional e cultural dos futuros oficiais e representar o País e a Marinha nos portos visitados, promovendo o estreitamento dos laços de amizade com as nações amigas".

Durante os dois dias aberto ao público, os visitantes vão poder ver de perto a estrutura do navio, o trabalho feito na embarcação, além de conversar com a tripulação.

Ao todo, ao longo desta viagem, o Navio-Escola visitará 17 portos em 14 países, além de escalas no Brasil, passando por Cabo Verde, Espanha, Grécia, Turquia, Itália, França, Alemanha, Países Baixos, Reino Unido, Portugal, Estados Unidos, México e Colômbia.

O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
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