Foi uma espera de mais de dez anos, mas a voz do cantor Belo voltou aos palcos de Portugal. O artista fez duas apresentações no país — uma no Porto e outra em Lisboa, neste sábado (27), no Rock in Rio Lisboa —, levando o romantismo do pagode ao festival.Ao DN Brasil, Belo contou que estava com saudades de se apresentar em Portugal. "Reencontrei muitos angolanos, portugueses e brasileiros, que são meus amigos de longa data", disse. Sobre o show no Porto, afirmou que a apresentação foi "sensacional" e destacou o grande número de fãs presentes: mais de 12 mil pessoas.No Rock in Rio Lisboa, o cantor fez sua estreia no festival e levou um ritmo "raiz" do Brasil ao Palco Mundo. "Estou sentindo uma receptividade maravilhosa, o carinho de todos vocês. Eu acho que Portugal é um país muito importante para o Brasil. Essa fusão nossa, a cultura brasileira é muito divulgada aqui", celebrou Belo. O artista ainda revelou que "adora Portugal" e que moraria no país, se pudesse.Com mais de 35 anos de carreira, o cantor avalia que o samba e o pagode vivem um momento de crescimento. "No mundo inteiro o samba tem crescido muito, em todo sentido. Até nas redes digitais, mas se você for falar da mídia digital, do streaming, o samba hoje é primeiro lugar em todos os lugares. Então eu estou muito feliz em poder representar o meu povo hoje aqui no Rock in Rio Lisboa com o meu som, que é o samba e o pagode, nesse palco tão grandioso", destacou.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O repertório no Rock in Rio foi uma mistura de sucessos de toda a carreira. Entre as músicas mais recentes, Belo cantou Maçã do Amor, Preciso Te Amar, Defeito Meu, Depois do Amor e Eu Não Quero Mais. Mas o público vibrou mesmo com os clássicos do chamado "pagode raiz". No setlist estiveram sucessos como Farol (gravada na época do Soweto), Tua Boca, Quem Será, Ser Feliz de Novo, Eternamente e Vício.O show foi encerrado com a bandeira do Brasil projetada no palco. E, em entrevista ao DN Brasil, Belo deixou um recado aos fãs: prometeu voltar a Portugal em 2027 para um novo reencontro.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Jorge Aragão confirma mais um show em Portugal neste verão.Paulo Ricardo estará em Portugal para shows em Lisboa e no Porto em setembro