Luan Santana voltará a Portugal em grande estilo no próximo ano. O cantor brasileiro foi confirmado como atração do Estádio da Luz, em Lisboa, no dia 26 de junho de 2027, onde encerrará a turnê "Registro Histórico", anunciada como a maior de sua carreira. A apresentação coloca o artista entre os poucos brasileiros a ocupar um dos palcos mais cobiçados do país, conhecido por ser destino dos maiores shows internacionais realizados em Portugal.Nos últimos meses, o Estádio da Luz recebeu apresentações de artistas como Bad Bunny e já tem Karol G confirmada para 2027. Agora, será a vez de Luan Santana fechar a turnê que percorre grandes arenas e estádios, reunindo sucessos que marcaram seus quase 20 anos da trajetória musical. Segundo a produção, o espetáculo contará com uma estrutura de porte internacional, mais de 120 toneladas de equipamentos e um repertório que revisita músicas como "Meteoro", "Te Vivo", "Você Não Sabe o Que É Amor" e "Escreve Aí".Um dos maiores nomes da música sertaneja da atualidade, Luan Santana iniciou a carreira ainda adolescente e se tornou um dos artistas brasileiros de maior alcance internacional. Ao longo dos últimos anos, ampliou seu público ao misturar o sertanejo com elementos do pop e colecionou turnês internacionais, além de números que o colocaram como um fenômeno nas plataformas digitais. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppEm Portugal, o cantor mantém uma relação próxima com o público: em 2025, esgotou três das quatro apresentações realizadas na MEO Arena, demonstrando uma popularidade que agora o leva a um estádio com capacidade superior a 60 mil pessoas.A apresentação em Lisboa marcará também o encerramento da turnê "Registro Histórico", projeto que celebra os principais momentos da trajetória do artista. Com produção em escala internacional e forte componente tecnológica, o show foi concebido como uma retrospectiva da carreira de Luan Santana, reunindo clássicos que marcaram diferentes fases de sua discografia e conquistaram gerações de fãs tanto no Brasil, quanto em Portugal.O show no dia 26 de junho de 2027 está marcado para às 20h. Os ingressos já estão à venda, com preços entre €70 e €130..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira.Gilberto Gil volta a Lisboa com espetáculo sinfônico no Coliseu dos Recreios em outubro