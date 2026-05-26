Belo é atração confirmada no 1º Festival de Samba do Porto

Quem reclamou que o artista Belo iria se apresentar apenas em Lisboa, no Rock in Rio, agora tem motivos para comemorar. Acaba de ser anunciada mais uma data na agenda do artista em Portugal, desta vez no Porto.O cantor é uma das atrações confirmadas do 1º Festival de Samba do Porto, que ocorre nos dias 26 e 27 de junho, na Casa Yala. O brasileiro se apresenta no primeiro dia do evento."16 anos depois, Belo regressa a Portugal para uma atuação exclusiva no recinto do novo YALA num sunset que promete emoção, nostalgia e uma energia absolutamente inesquecível", destacam os organizadores. Os ingressos já estão à venda.O show ocorre um dia antes da apresentação no Rock in Rio. "Uma voz intemporal. Um artista que marcou gerações. Um dos maiores nomes da música brasileira sobe ao palco no Norte do país, um dia antes da sua aguardada atuação no Rock in Rio Lisboa",Sobre o festival, a Casa Yala destaca que foi "criado para celebrar música, cultura e experiências únicas". Belo é referência do pagode, principalmente nas letras românticas que há décadas estão na coração dos brasileiros e fãs pelo mundo.Com três décadas de carreira, Belo fez parte do Grupo Soweto e em 2000 iniciou uma carreira a solo, com o lançamento do álbum Desafios. O último lançamento do cantor é o disco Belo In Concert, gravado em São Paulo..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Veja a agenda atualizada de shows de artistas brasileiros em Portugal neste ano.Brasileiro Belo junta-se a artistas como Rod Stewart e Cyndi Lauper no Legends Day do Rock in Rio