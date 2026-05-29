"Gira de Verão" estreia este sábado com banhos de mangueira e atrações para as crianças

A temporada mais quente do ano está aberta na Fábrica Braço de Prata. Neste sábado, 30 de maio, estreia o “Gira de Verão”, a tradicional roda de samba brasileira, com atrações para curtir o calor. A festa começa às 16h, no espaço que é a casa do coletivo Gira desde janeiro.Para afastar o calor, haverá bebidas geladas e banhos de mangueira, como já aconteceu em edições da Feira Brasileira. A atividade é um sucesso entre adultos e crianças, que têm entrada gratuita até os 12 anos.Por falar em crianças, esta tarde de sábado na Fábrica Braço de Prata será ainda mais especial, com brinquedos infláveis, como pula-pula. “Teremos insufláveis para a criançada e, para refrescar geral, o famoso banho de mangueira”, destaca o grupo de samba. E, como a festa abre o apetite, a oferta de comidas do cardápio foi reforçada, com destaque para o espetinho na brasa.Além do habitual samba comandado pelas meninas do Gira, a programação musical da tarde contará com a apresentação do projeto “Vem Balançar”, com uma aula aberta de passinhos de samba rock. A festa acontece das 16h às 20h..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Coletivo Gira está de casa nova este ano e quer fortalecer comunidade.Coletivo Gira: brasileiras formam a roda de samba que se tornou referência em Lisboa