Arraial aconteceu no Jardins do Bombarda na tarde do último domingo (12).
Arraial aconteceu no Jardins do Bombarda na tarde do último domingo (12). Foto: Leonardo Negrão
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Fotogaleria. Arraiá Julino reúne comunidade brasileira em dia de festa nordestina em Lisboa

Forró, gastronomia típica e brincadeiras tradicionais marcaram o evento realizado nos Jardins do Bombarda; confira os registros do fotojornalista do DN, Leonardo Negrão.
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Forró, bandeirinhas, comidas típicas e muita animação marcaram o Arraiá Julino do Boi Tabaco, realizado no último domingo (12), nos Jardins do Bombarda, em Lisboa. O evento reuniu brasileiros de diferentes estados, portugueses e outros moradores da capital portuguesa em um dia dedicado às tradições das festas juninas nordestinas.

Confira os registros do fotojornalista do DN, Leonardo Negrão

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Arraial aconteceu no Jardins do Bombarda na tarde do último domingo (12).
Arraiá Julino leva forró, comidas típicas e tradição nordestina aos Jardins do Bombarda, em Lisboa
Arraial aconteceu no Jardins do Bombarda na tarde do último domingo (12).
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