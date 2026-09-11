O Brasil é o país convidado do Alentejo Heritage Festival, que ocorre este mês em Montemor-o-Novo. Segundo comunicado de imprensa, a roda de samba do Coletivo Gira promete ser “um dos momentos mais singulares” do evento, além de um show com o cantor brasileiro Luca Argel.O festival vai ocorrer nos dias 25, 26 e 27, em vários pontos da cidade, de forma gratuita. “Durante três dias, o património cultural português e brasileiro encontra-se num programa que passa pelo fado, pelo choro, pelo samba, pelo cante alentejano, pela dança, pela arte contemporânea e pela celebração colectiva”, destacam.A roda de samba do Gira está marcada para às 18:00, para seguir durante o pôr do sol. “Será um encontro pouco habitual: o ritmo do samba a ecoar na paisagem aberta do Alentejo, com a luz do fim do dia a servir de cenário a uma celebração colectiva que aproxima geografias aparentemente distantes. Um Brasil que chega à planície alentejana não como elemento estranho, mas como parte de uma conversa cultural construída entre memórias, movimentos e histórias partilhadas”, explicam.Outro artista brasileiro da programação é Luca Argel, que sobe ao palco com o grupo Era Uma Vez o Cante, “num encontro entre a canção e uma das mais emblemáticas expressões culturais do Alentejo”. As atrações incluem também dança e oficinas que dialogam com os dois países.Criado em 2023, o Alentejo Heritage Festival está na quarta edição. Ruas, largos, varandas e espaços culturais integram a própria experiência do festival, com a proposta de aproximar comunidades em uma região de baixa densidade populacional. .O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Associação brasileira realiza festa para celebrar a cultura e aproximar comunidades no Fundão.Festivais ao som de Brasil marcam a agenda "O que há de bom"