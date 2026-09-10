Chegou mais um fim de semana repleto de atividades de lazer para todos os gostos em Lisboa. A previsão do tempo vai ajudar os que gostam de sol e calor: o verão ainda está com tudo e o outono ainda não dá sinais. O que há de bom está no ar!Festival Língua da TerraA música em língua portuguesa — e cantada no feminino — é destaque na 6.ª edição do Festival Língua da Terra. Gisela João, Josyara, Lucibela e Nani Medeiros são as artistas de destaque, em dois dias de cultura e integração da lusofonia, com shows e um workshop de ritmos brasileiros. A programação terá ainda roda de samba.Quando? Sexta-feira, a partir das 21:00, e sábado, a partir das 15:00Onde? Fórum Municipal Luísa Todi, em SetúbalValor? 20 eurosMercado da América LatinaOs sabores da América Latina serão celebrados durante três dias, a partir desta sexta-feira, 11 de setembro, no Estoril. É a 13ª edição do Mercado da América Latina, evento que reúne representantes de diferentes países da região. O objetivo é aproximar as comunidades latino-americanas do público em Portugal. Não vão faltar uma infinidade de sabores latinos, música, oficinas e atividades para as crianças.Quando? Sexta-feira e sábado, das 18:00 às 23:30, e domingo, das 12:00 às 21:00Onde? Fiartil, no EstorilValor? 2,50 eurosFestival TransatlânticoApós o sucesso da estreia, o Festival Transatlântico retorna em mais uma edição na Biblioteca de Alcântara – José Dias Coelho. Mais do que fazer música, o evento propõe reflexões sobre temas contemporâneos em apresentações, performances e diálogos.Participam Cesar Aires Pereira, fotógrafo e designer português; Carlos Portalegre, performer e poeta português; Fernando Aguiar, referência da poesia experimental portuguesa; DJ Henrique Melo, de São Paulo; Maira Zenun, do Rio de Janeiro, artista, pesquisadora e ativista; Michele Campos, performer de Belém do Pará; o Coral de Mulheres Munamu PT/BR; e Tatiana Cobett, multiartista do Rio de Janeiro, acompanhada pela guitarra portuguesa de Múcio Sá.Quando? Sábado, 12 de setembro, das 16:00 às 23:00Onde? Biblioteca de AlcântaraValor? Entrada colaborativaPiquenique para mulheres imigrantesO projeto "Not Alone. Not Anymore" ("Não Sozinha. Não Mais", em tradução literal) promove um encontro presencial em Lisboa, destinado a mulheres imigrantes. Será em formato de piquenique gratuito, no dia 12 de setembro, a partir das 15:00. As integrantes definem o encontro como um "espaço de partilha, conexão e novas amizades".Quando? Sábado, 12 de setembro, às 15:00Onde? Parque Eduardo VII (Marquês de Pombal)Valor? Gratuito. Basta levar comida e/ou bebida para compartilhar no piquenique.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Yemanjá Festival Europa 2026O Yemanjá Festival, que já reuniu milhares de pessoas em quatro edições realizadas no Brasil, chega pela primeira vez à Europa. O local da festa é a Praia da Nova Vaga, na Costa da Caparica, com o lema "Onde o mar une culturas".Entre as atrações estão Thandi Draai, BKÄ, Charley Dixon, DJ V e Kayvee, "numa programação que celebra a música eletrónica, a cultura afro-atlântica, a diversidade e a ligação entre diferentes culturas", diz o comunicado do evento.Quando? Sábado, 12 de setembroOnde? Praia da Nova Vaga, na Costa da CaparicaValor? Doação de dois quilos de alimentos não perecíveis.Festa de verão do ContinenteA Praça do Comércio vai sediar uma festa de verão da rede Continente, que costuma dedicar uma parte das atrações musicais (e gastronômicas) aos sabores do Brasil. Nesta edição, o grupo Viva Samba sobe a um dos palcos para animar a tarde.Quando? Sábado, 12 de setembroOnde? Praça do ComércioValor? Entrada gratuita.Até a semana que vem!.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Lavagem de Santo Antônio reúne fé, música e tradição baiana em Lisboa