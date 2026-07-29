Júlio Vargas está em turnê europeia e passa pela Fábrica Braço de Prata.
Júlio Vargas está em turnê europeia e passa pela Fábrica Braço de Prata.Foto: Facebook
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Fábrica Braço de Braço de Prata promove "Noite Carioca" na sexta-feira

Júlia Vargas e Felipe Fernandes prometem reunir diferentes sonoridades e linguagens da cena musical brasileira.
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A música contemporânea do Rio de Janeiro será destaque na programação da Fábrica Braço de Prata, em Lisboa esta semana. Na sexta-feira, 31 de julho, a partir das 21h30, dois artistas cariocas sobem ao palco da sala Focault.

Júlia Vargas e Felipe Fernandes prometem reunir diferentes sonoridades e linguagens da cena musical brasileira. Segundo a Fábrica Braço de Prata, o encontro reúne "dois gestos artísticos singulares" que representam a força criativa da atual produção musical carioca.

A noite será aberta por Felipe Fernandes, compositor, produtor musical, músico e artista sonoro. O carioca lançou neste ano o álbum DOIS, além de dois EPs instrumentais em 2024. Com mais de uma década de carreira, já assinou trilhas para cinema, televisão, teatro, moda e exposições, tendo recebido o prêmio de Melhor Música no Milano Fashion Film Festival de 2023. Também é fundador e foi, durante 13 anos, vocalista, diretor musical e guitarrista do Bloco do Sargento Pimenta, um dos maiores blocos de carnaval do Rio de Janeiro.

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Na sequência, Júlia Vargas apresenta um espetáculo que combina música popular, poesia e performance cênica. A cantora aposta em um repertório que mistura elementos urbanos, percussão e teatralidade. A apresentação em Portugal faz parte da turnê europeia da artista, que passou recentemente

Ao longo da carreira, Júlia Varagas já se apresentou em espaços como o Circo Voador e a Fundição Progresso, no Rio de Janeiro. A cantora dividiu palco com nomes como Milton Nascimento, Geraldo Azevedo e Alceu Valença. Os ingressos estão à venda aqui. O valor é de 10 euros.

amanda.lima@dn.pt

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