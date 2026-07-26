A experiência de viver entre dois países tem inspirado uma nova geração de escritores brasileiros em Portugal. Livros que narram o cotidiano da imigração, os desafios da adaptação e a construção de novas identidades são temas frequentes na literatura da diáspora.Como vários autores já relataram em entrevistas, uma das dificuldades é conseguir a publicação por uma editora. Nos últimos anos, a Editora Urutau tem dado esta possibilidade. A editora acaba de lançar uma chamada pública para selecionar obras inéditas de autores residentes em Portugal, oferecendo publicação sem custos para os escolhidos.Os originais podem ser enviados até 25 de setembro de 2026 para o e-mail original@editoraurutau.com. Os manuscritos devem ter, no mínimo, 40 páginas, em formato A4, fonte 12, e ser enviados em Word ou PDF.Entre os documentos obrigatórios estão o título da obra, o nome completo do autor, os textos organizados em sequência e, nos casos de poesia, conto e crônica, um sumário ou índice. Já os candidatos que inscreverem romances, novelas ou textos de dramaturgia devem incluir uma sinopse no corpo do e-mail.A Urutau também solicita algumas informações complementares, como as principais influências literárias do autor, os três últimos livros lidos, a cidade onde reside em Portugal e, opcionalmente, as redes sociais. Também pergunta se o candidato já leu alguma obra publicada pela Editora Urutau e, em caso positivo, qual.Segundo a editora, os autores selecionados terão todos os custos editoriais cobertos, incluindo revisão, diagramação e impressão. Como parte do contrato, receberão o equivalente a 10% da tiragem em exemplares da própria obra, além dos demais benefícios previstos pela editora.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppA publicação será individual, e não em formato de antologia. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail original@editoraurutau.com.A Editora Urutau já publicou obras de diversos brasileiros radicados em Portugal, reforçando a aposta em autores migrantes. Entre eles estão Carla Mühlhaus, autora de Pulei sete ondas e não funcionou, então pulei o mar todo (2023), que reúne crônicas sobre a experiência de viver no país; Álvaro Filho, que lançou os livros O Mau Selvagem (2024) e Eu não falo brasileiro: crônicas de um imigrante em Lisboa (2025), ambos centrados na imigração, identidade e xenofobia.A editora é também a que publica Fernanda Hamann, autora do romance Zuca (2025), que aborda a vivência de uma brasileira em Portugal e as relações entre migração, preconceito e pertencimento. Além das publicações individuais, a editora também organizou a coleção Volta para tua terra, dedicada a escritores imigrantes residentes em Portugal.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Encontro de Escritores reúne Agualusa e Castro Neves: "Um mau escritor nunca vai fazer um bom livro com IA".Escritor Álvaro Filho. “Luta de Portugal em preservar o idioma é uma batalha perdida”