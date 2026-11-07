A artista brasileira Joana Levi encerra neste sábado, 7 de novembro, a temporada do espetáculo Câncer em Saturno no Teatro do Bairro Alto (TBA), em Lisboa. A última apresentação, marcada para as 19h30, será acompanhada de uma conversa com o público no âmbito do Clube Espectador. A performance reúne reflexões sobre o corpo humano, a ciência e a astrologia.Radicada em Lisboa desde 2017, a criadora, performer e dramaturga parte da própria experiência de tratamento hormonal contra um tumor na mama para investigar as relações entre o corpo e os universos microscópico e macroscópico. A criação combina elementos autobiográficos com teorias científicas, meditação filosófica e humor.O espetáculo encerra uma trilogia iniciada com Rasante (2020) e continuada com Primárias e Exóticas (2024). Inspirada nas teorias da bióloga Lynn Margulis, Joana Levi utiliza o conceito de simbiose para construir uma narrativa que aproxima o universo celular das leituras astrológicas e astronômicas. A série também propõe reflexões sobre as relações coloniais da sociedade ocidental com a natureza e outras formas de vida.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Com trajetória marcada por projetos experimentais e colaborativos, a artista desenvolve trabalhos que transitam entre teatro, dança, performance e filosofia, abordando questões urbanas, pós-coloniais e de gênero. Joana também integra a PENHASCO Arte Cooperativa e a APNEIA COLECTIVA.A produção do espetáculo conta com Juliana Calejan, criadora da Imigratoria, coletivo de profissionais brasileiros do audiovisual em Portugal que já foi tema de reportagem do DN Brasil. A última apresentação de Câncer em Saturno acontece neste sábado (7), às 19h30, na Sala Principal do Teatro do Bairro Alto, localizado na Rua Tenente Raul Cascais, 1A, em Lisboa. Os ingressos custam €12 e a classificação indicativa é de 14 anos. A sessão contará com interpretação em Língua Gestual Portuguesa e audiodescrição, além da conversa com o público após o espetáculo. Mais informações neste link. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Mostra de teatro brasileiro reúne 16 espetáculos em Portugal e outros quatro países de língua portuguesa.Companhias de teatro do Brasil e de Portugal se unem em espetáculo sobre comunidade e liberdade