O encontro entre o teatro brasileiro e o português dá origem a um novo espetáculo que chega aos palcos de Portugal ainda em outubro. “Festa”, criação conjunta do Teatro Experimental do Porto (TEP) e da companhia brasileira de teatro, estreia no dia 28 de outubro, no Teatro Carlos Alberto, no Porto, onde permanece em cartaz até o dia 31. Em novembro, a montagem segue para Lisboa.Com dramaturgia e direção do brasileiro Marcio Abreu, o espetáculo parte da ideia de festa como espaço de encontro, celebração e construção de comunidade. Ao mesmo tempo, propõe uma reflexão sobre liberdade, igualdade e diversidade, explorando como os momentos de convivência coletiva podem se transformar em espaços de afirmação de valores e criação de alianças.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp! A montagem reúne no palco Grace Passô, Gonçalo Amorim, João Miguel Mota e Yuck Miranda, numa colaboração entre artistas dos dois lados do Atlântico. A proposta é discutir as formas de viver em sociedade num contexto marcado pela fragmentação, utilizando a celebração como ponto de partida para abordar questões contemporâneas.A parceria também dá continuidade à relação das duas companhias com o Teatro Nacional São João. Em 2024, a companhia brasileira de teatro apresentou “Sem Palavras”, também dirigido por Marcio Abreu, enquanto o Teatro Experimental do Porto participou da criação de “As grandes comemorações quase oficiais do período histórico habitualmente conhecido como PREC (Processo Revolucionário em Curso)”.No Porto, as apresentações acontecem nos dias 28, 29 e 31 de outubro, às 19h, e no dia 30, às 21h, com ingressos a €12. Depois, “Festa” chega ao Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, onde fica em cartaz de 6 a 14 de novembro. Mais informações estão disponíveis no site oficial do Teatro Nacional São João..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Peça ‘Portátil’, do Porta dos Fundos, volta a Portugal em dezembro.FESTin chega aos 17 anos sem desistir do sonho de transformar Lisboa na capital do cinema em língua portuguesa