O teatro brasileiro vai ocupar palcos de cinco países de língua portuguesa entre 29 de outubro e 28 de novembro. A terceira edição da PT-BR - Mostra Teatro Brasil reúne 16 espetáculos e mais de 80 artistas e técnicos brasileiros, com apresentações em Portugal, Angola, Cabo Verde, Moçambique e Guiné-Bissau. A programação aborda temas como memória, identidade, migração, inclusão e questões sociais contemporâneas.Entre os destaques estão "Meu Amor é Cego", comédia romântica protagonizada pelos atores com deficiência visual Sara Bentes e Jeffinho Farias, e "Tybyra - Uma Tragédia Indígena Brasileira", que recupera a história de um indígena tupinambá executado em 1614. O espetáculo "Migraaaantes", construído a partir de relatos de refugiados na Europa, também integra a programação.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp! Em Portugal, a mostra começa no dia 29 de outubro, no Teatro Gil Vicente, em Cascais, com "Quando a Gente Ama", musical inspirado nas canções de Arlindo Cruz. Em Lisboa, o Chapitô volta a receber apresentações do evento, que este ano amplia a programação para além do teatro, incluindo dança, música, performance e atividades de formação.Uma das novidades são três residências artísticas em Lisboa, que promovem encontros e processos de criação entre artistas brasileiros e portugueses. Entre elas está "Notícias em Cena", projeto que transforma acontecimentos da atualidade em criação teatral e terá uma apresentação pública no dia 22 de novembro. Completam a programação as residências "Danças Possíveis" e "A Vida Privada das Árvores".A edição de 2026 representa um crescimento significativo em relação ao ano passado, quando cinco espetáculos foram apresentados em Portugal, Angola e Cabo Verde. Desta vez, a mostra reúne produções de três estados brasileiros - Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro - e chega também a Moçambique e Guiné-Bissau, em parceria com festivais e espaços culturais locais.Criada a partir de um projeto iniciado em Lisboa, em 2023, com a apresentação de "Mãe Santo", protagonizada por Vilma Melo, a PT-BR - Mostra Teatro Brasil pretende fortalecer o intercâmbio cultural entre o Brasil e os demais países de língua portuguesa. A programação começa simultaneamente em Portugal e Moçambique, em 29 de outubro, e termina em 28 de novembro, na Guiné-Bissau..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Peça ‘Portátil’, do Porta dos Fundos, volta a Portugal em dezembro.Casal de "Sai de Baixo", Falabella e Marisa Orth voltam aos palcos portugueses com nova peça