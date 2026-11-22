Como diria a música de Raça Negra, 'Saudade existe para quem sabe ter' e os fãs do grupo em Portugal vão poder matar essas saudades muito em breve. Um dos nomes mais conhecidos do pagode romântico brasileiro, a banda se apresenta em Portugal no dia 9 de dezembro, às 22h, no Salão Preto e Prata do Casino Estoril. Liderada pelo cantor Luiz Carlos, a banda paulista leva ao público português uma trajetória de mais de quatro décadas marcada por sucessos que ajudaram a popularizar o gênero no Brasil. Os ingressos já estão disponíveis para venda.Fundado em São Paulo, em 1983, o Raça Negra ganhou projeção nacional no início dos anos 1990, com músicas como Cheia de Manias, Cigana e É Tarde Demais. O grupo se tornou um dos principais representantes do pagode romântico, estilo que conquistou espaço nas rádios e na televisão brasileira ao longo daquela década.A mistura de samba, melodias românticas e arranjos que incorporam instrumentos como teclados e metais ajudou a definir a identidade musical da banda. Ao longo da carreira, o Raça Negra vendeu milhões de discos e construiu um repertório que atravessou gerações, mantendo presença nos palcos brasileiros e internacionais.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp! Entre os episódios marcantes da trajetória do grupo está a apresentação realizada em 1995, no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, durante as comemorações do Dia do Trabalhador, que reuniu uma multidão. No mesmo ano, É Tarde Demais se consolidou como um dos grandes sucessos da banda, alcançando números expressivos de execução nas rádios brasileiras.O show de Raça Negra no Casino Estoril está marcado para às 22h do dia 9 de dezembro. Os ingressos estão disponíveis através deste link no valor de €48. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Otto: "A música é um lugar em que a gente consegue conquistar os corações mais duros do mundo".Gilberto Gil e relação entre Brasil e Portugal. "Nos queremos cada vez mais, de forma cada vez mais profunda"