O Coala Festival Portugal já prepara sua quarta edição, marcada para os dias 29 e 30 de maio de 2027, no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, na região de Lisboa. Com ingressos à venda, o evento tem até agora três atrações confirmadas: Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão, referências do samba brasileiro que fazem parte do primeiro anúncio da programação. Novos nomes deverão ser divulgados nos próximos meses.A presença dos três sambistas reforça a ligação do festival com a música brasileira, em uma programação que também busca aproximar artistas de Portugal e de países africanos de língua portuguesa. Criado em São Paulo em 2014, o Coala chegou a Portugal em 2024 e, desde então, tem reunido diferentes gerações e estilos musicais em Cascais, com curadoria de Gabriel Andrade e Kalaf Epalanga.A edição de 2027 será a quarta consecutiva em Portugal. Em 2026, o festival reuniu mais de 28 mil pessoas ao longo de dois dias, segundo a organização, com apresentações de nomes como Caetano Veloso, Lulu Santos, Marina Sena, João Gomes, Slow J e Bonga. A proposta do Coala é reunir a música produzida em diferentes países de língua portuguesa, combinando artistas consagrados e representantes de novas gerações. Nas três primeiras edições realizadas em Portugal, passaram pelo palco nomes como Gilberto Gil, Jorge Ben Jor, Liniker, Ney Matogrosso, Xande de Pilares, Carminho e Mayra Andrade.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Em reportagem do DN Brasil durante o evento do ano passado, Marina Sena destacou a relação com o público brasileiro que vive em Portugal. "Chocada de atravessar o Atlântico e ver tanta gente aqui e tanta gente cantando todas as minhas músicas. É o Brasil aqui em Portugal", afirmou a cantora após sua apresentação.Os ingressos para o Coala Festival Portugal 2027 já estão à venda pela plataforma Fever. O ingresso para os dois dias no setor gramado (relvado) custa €9, enquanto o acesso à área VIP para os dois dias sai por €209. A modalidade VIP inclui área coberta com vista para o palco, entrada exclusiva, espaços próprios de alimentação e bebidas, além de open bar de cerveja, água e refrigerantes.O festival acontece em 29 e 30 de maio, com abertura dos portões às 15h, no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais. A programação completa e a distribuição dos artistas por dia ainda serão anunciadas. Os ingressos podem ser comprados através deste link. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Alceu Valença celebra 80 anos em turnê pela Europa: “Palco para mim é vitamina, é alegria, é energia”.Gilberto Gil e relação entre Brasil e Portugal. "Nos queremos cada vez mais, de forma cada vez mais profunda"