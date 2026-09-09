Lisboa vai dançar no ritmo do Carnaval de Salvador em novembro. Está confirmada a segunda edição do Lisbofolia, a "maior micareta da Europa", de acordo com os organizadores. Até agora, a data exata ainda não está definida, apenas o mês e a cidade."Uma energia vinda de Salvador está prestes a atravessar o Atlântico", destaca o vídeo de divulgação do evento. "O trio elétrico vem pesado, trazendo aquela energia inconfundível do axé e do carnaval brasileiro direto para a praça", complementam. O objetivo é promover uma festa no mesmo estilo da folia que toma conta da capital baiana no Carnaval. O recado é de que os foliões já comecem a preparar o abadá.Um dos artistas que vai animar a Lisbofolia em novembro é Igor Kannário, que estará em turnê europeia no mesmo mês. A festa deverá percorrer as ruas do Centro da cidade arrastando multidões atrás do trio elétrico.A primeira edição da festa em Lisboa ocorreu em 2024, com a presença do músico Parangolé, que iniciou a carreira no grupo Balacobaco. A festa reuniu milhares de pessoas e teve convidados ilustres como o jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho.Além da capital portuguesa, outras edições da micareta este ano deverão ocorrer na Espanha. Os detalhes serão divulgados no perfil do Instagram..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Lavagem de Santo Antônio reúne fé, música e tradição baiana em Lisboa