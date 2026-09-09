Com seu humor ácido característico, Bruna Louise está de volta para mais uma turnê por Portugal este mês. A artista traz o espetáculo "Uma Deusa, Uma Loba, Uma Feiticeira”, baseado em três arquétipos femininos.A turnê começa em Águeda e seguirá por Braga, Porto, Guimarães, Santarém, Albufeira, Leiria, Coimbra e Lisboa. Na capital, Bruna realiza duas apresentações no dia 26 de setembro, sendo uma delas uma sessão extra."Com seu humor característico, Bruna transforma situações do cotidiano, relacionamentos e comportamentos em histórias que provocam identificação e, claro, muitas risadas", destaca o comunicado de imprensa. O show ainda fase "a nova fase Bruna ainda mais ousada no palco, sem abrir mão da espontaneidade e da interação com o público".“Nesse show eu quero estar mais descontrolada, mais vingativa. Com menos filtro e nenhuma medicação”, brinca Bruna Louise. Com carreira consolidada no Brasil e um sucesso em Portugal quando por aqui passada, a comediante define a turnê como "um dos grandes momentos de sua carreira".A comediante atua a 15 de setembro, em Águeda, seguindo depois para Braga, no dia 16, Porto, no dia 17, Guimarães, no dia 18, e Santarém, no dia 19. A 22 de setembro, o espetáculo chega a Albufeira, seguindo-se Leiria, no dia 24, e Coimbra, no dia 25. No dia 26 de setembro, Bruna Louise apresenta-se em Lisboa, com uma sessão extra e outra sessão já prevista para a mesma data..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Peça 'Uma Vida de Amizade' ganha nova temporada em Portugal.Nany People estreia em Portugal com turnê da comédia "Como Salvar um Casamento"