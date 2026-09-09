Espetáculo é baseado em três arquétipos femininos.
Espetáculo é baseado em três arquétipos femininos.Foto: A Juliana
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Bruna Louise está de volta a Portugal com espetáculo “Uma Deusa, Uma Loba, Uma Feiticeira”

Comediante brasileira estará em nove cidades portuguesas. Em Lisboa foi aberta uma sessão extra devido à grande pricura.
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Com seu humor ácido característico, Bruna Louise está de volta para mais uma turnê por Portugal este mês. A artista traz o espetáculo "Uma Deusa, Uma Loba, Uma Feiticeira”, baseado em três arquétipos femininos.

A turnê começa em Águeda e seguirá por Braga, Porto, Guimarães, Santarém, Albufeira, Leiria, Coimbra e Lisboa. Na capital, Bruna realiza duas apresentações no dia 26 de setembro, sendo uma delas uma sessão extra.

"Com seu humor característico, Bruna transforma situações do cotidiano, relacionamentos e comportamentos em histórias que provocam identificação e, claro, muitas risadas", destaca o comunicado de imprensa. O show ainda fase "a nova fase Bruna ainda mais ousada no palco, sem abrir mão da espontaneidade e da interação com o público".

“Nesse show eu quero estar mais descontrolada, mais vingativa. Com menos filtro e nenhuma medicação”, brinca Bruna Louise. Com carreira consolidada no Brasil e um sucesso em Portugal quando por aqui passada, a comediante define a turnê como "um dos grandes momentos de sua carreira".

A comediante atua a 15 de setembro, em Águeda, seguindo depois para Braga, no dia 16, Porto, no dia 17, Guimarães, no dia 18, e Santarém, no dia 19. A 22 de setembro, o espetáculo chega a Albufeira, seguindo-se Leiria, no dia 24, e Coimbra, no dia 25. No dia 26 de setembro, Bruna Louise apresenta-se em Lisboa, com uma sessão extra e outra sessão já prevista para a mesma data.

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