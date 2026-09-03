A peça Uma Vida de Amizade está de volta para uma segunda temporada em Portugal neste outono. Depois de lotar as salas de teatro no início do ano, Helena Fernandes, Sílvia Pfeifer e Adriana Garambone estão de volta para tirar mais gargalhadas e ensinar sobre o valor da amizade."Nesta comédia, três amigas de longa data reencontram-se e, entre conversas divertidas, memórias e confissões, fazem uma introspeção sincera das suas vidas, das suas escolhas e dos caminhos que as trouxeram até aqui", consta na sinopse. O texto é assinado por Gustavo Pinheiro, autor do sucesso de bilheteria Dois de Nós.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!De acordo com as artistas, a peça mostra que "a amizade entre mulheres é fundamental para nos mantermos mentalmente saudáveis, com uma vida social ativa e com rede de apoio para toda e qualquer questão feminina". Adriana Garambone, que vai interpretar no palco a personagem Yasmin, afirmou ao DN Brasil em entrevista que "quanto mais complexa a personagem, mais possibilidades de criação ela nos proporciona". A direção do trabalho é de Fernando Philbert.Helena Fernandes reflete que o humor muda com o tempo. "Na fase madura, a comédia vira síntese de vida. Ela carrega dores transformadas em graça, fracassos convertidos em histórias, cicatrizes que agora fazem rir. O palco deixa de ser um lugar de fuga e se torna um lugar de verdade. A comédia, então, deixa de ser apenas um gênero", analisa.Uma Vida de Amizade marca também o regresso de Sílvia Pfeifer ao teatro. "Há algum tempo eu queria e sentia a necessidade de pisar num palco de novo. Estava com mais dois projetos de peças, além deste. Espero não ficar mais tanto tempo longe do teatro", afirma.A peça estará em cartaz entre 26 de setembro e 18 de outubro, com apresentações em diferentes cidades de Portugal e também no estrangeiro. A estreia acontece em 26 de setembro, no Estoril, seguida por Tavira (27 de setembro), Barcelona (1 de outubro) e Suíça (4 de outubro). O teatro passa ainda por Lisboa (7 de outubro), Almada (8 de outubro), Alverca do Ribatejo (9 de outubro), Oliveira do Bairro (10 de outubro), Mortágua (11 de outubro), Porto (13 de outubro), Leiria (15 de outubro). A última apresentação será nos Açores, em 18 de outubro..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..“Agora É Que São Elas!”: comédia de Fábio Porchat volta a Portugal em setembro.Antonio Tabet volta a Portugal em novembro com nova temporada de "Peçanha: Protocolo de Segurança"