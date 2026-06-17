Adriana Calcanhotto fará quatro shows em Portugal em outubro

A cantora e compositora Adriana Calcanhotto volta a Portugal em outubro para uma série de quatro shows em formato voz e violão. A artista brasileira se apresenta em Coimbra, Montemor-o-Novo, Lisboa e Porto, com um repertório que reúne sucessos da carreira e canções ligadas à tradição musical e poética da língua portuguesa.A turnê começa no dia 22 de outubro, no Convento São Francisco, em Coimbra. Dois dias depois, Calcanhotto sobe ao palco do Cineteatro Curvo Semedo, em Montemor-o-Novo. As últimas apresentações acontecem no Teatro Tivoli, em Lisboa, no dia 26, e na Casa da Música, no Porto, em 27 de outubro.Segundo a organização, o espetáculo marca um momento especial na trajetória da artista, que completa 60 anos de vida e quatro décadas de carreira. O repertório deverá combinar músicas conhecidas do público, como "Vambora", com canções que exploram o diálogo cultural entre Brasil e Portugal, uma das marcas de seu trabalho nos últimos anos.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppA relação de Adriana Calcanhotto com Portugal tem se intensificado recentemente. Embaixadora da Universidade de Coimbra, a cantora participou da aula-concerto "Complexo b", integrada à exposição "Complexo Brasil", e colaborou com o cantor português Salvador Sobral na composição de uma canção para seu novo álbum. Em abril, também apresentou um espetáculo na Feira do Livro de Buenos Aires encerrado ao som de "Tanto Mar", de Chico Buarque. Os ingressos para os shows de Coimbra, Lisboa e Porto já estão à venda e podem ser adquiridos neste link. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Caetano Veloso emociona público no Coala Festival e deixa no ar possível adeus a Portugal."É o Brasil aqui em Portugal": Marina Sena leva multidão ao Coala Festival em Cascais