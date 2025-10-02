Embaixador destaca integração de brasileiros e afirma que busca ações concretas com o Governo de Portugal

"Precisamos falar e praticar mais a integração". Assim disse esta manhã, 02 de outubro, o embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro, no discurso de abertura do II fórum "Futuro da Tributação", promovido pelo Fórum de Integração Brasil Europa (FIBE). "Se conseguimos fazer, nos integrar para discutir uma temática tão complexa e difícil quanto a tributação, a fiscalidade e ainda se dará o debate aqui em torno do futuro da tributação, que torna ainda mais desafiador este debate. E, com isso, eu faço uma pergunta. Por que não conseguiremos nos integrar para lidar com outros assuntos, até do dia a dia, que são de interesse dos dois governos e dos outros povos?", questionou o embaixador.A integração foi realmente o tema central do discurso de Raimundo Carreiro. “O Brasil está aberto ao mundo. Hoje e sempre o Brasil continuará ao lado de Portugal, integrados como duas nações Estamos abertos a parcerias para integrar com respeito e autonomia ações que aumentem a eficiência dos dois governos. Confiamos que essa integração avance para os brasileiros que aqui vivem”, afirmou o representante do Governo brasileiro.Na sequência, Carreiro citou a realização da reunião da subcomissão de Assuntos Consulares e Circulação de Pessoas, realizada esta semana em Lisboa. "Esta semana tivemos um encontro de diplomatas vindos do Brasil aqui a Portugal. Temos uma imensa agenda de assuntos para discutir e, sobretudo, para decidir, para converter em ações concretas", afirmou.. Como o DN Brasil divulgou com exclusividade, o Governo brasileiro levou para a reunião temas como xenofobia vivida por imigrantes brasileiros em Portugal. Segundo a embaixadora Márcia Loureiro, a decisão de abordar este assunto oficialmente com o Governo português ocorreu porque "é uma temática que é trazida à nossa embaixada e aos três consulados com frequência, infelizmente". Márcia, que é secretária de Comunidades Brasileiras e Assuntos Consulares e Jurídicos, veio de Brasília pessoalmente para a reunião.O Brasil também solicitou dados atualizados sobre processos de regularização em curso, renovações, afastamentos voluntários e coercitivos. As autoridades portuguesas responderam que essas pendências serão concluídas até o final deste ano. O Brasil transmitiu que a "comunidade brasileira não seja prejudicada caso estes prazos não sejam cumpridos pelo Governo".Sobre o Estatuto de Igualdade, Portugal esclareceu, como já noticiado pelo DN Brasil, que não houve interrupção na concessão. Em casos concretos de brasileiras e brasileiros com dificuldade em usufruir desses direitos, o Governo português "reiterou abertura" para examinar tais situações. Ainda ficou acordado um diálogo técnico entre a Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA) e o Ministério da Justiça (MJ) para "agilizar os trâmites de análise e concessão do estatuto".A comitiva brasileira ainda pediu "uma definição mais ampla possível" de "trabalhos altamente qualificados" que terão direito ao visto de procura de trabalho. A alteração vai impactar diretamente na imigração brasileira. O Governo ainda não divulgou quais profissionais serão permitidas para solicitação deste tipo de visto.amanda.lima@dn.pt.\r\nO DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Polícia e fisco têm de cooperar mais no combate ao crime organizado.Brasil adicionou oficialmente tema da xenofobia na agenda bilateral com Portugal